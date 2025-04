Lazio-Bodo/Glimt, arbitro tedesco per la sfida dell'Olimpico: la designazione

ROMA - Mentre Marco Baroni è impegnato a sgiogliere i suoi dubbi di formazione dopo il pari nel derby con la Roma e in vista del ritorno dei quarti di Europa League contro il Bodo/Glimt, la Uefa ha designato la squadra arbitrale che dirigerà il match in cui i biancocelesti cercheranno la rimonta contro i novegesi (vittoriosi per 2-0 nel primo round).