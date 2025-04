Castellanos: "Semifinale? Sarebbe importante. Essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità"

"Essere l'attaccante della Lazio è una responsabilità importante, io lo so e per questo devo lavorare sempre". Così Castellanos ai microfoni di Sky Sport alla vigilia di Lazio-Bodo Glimt , gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . Castellanos ha poi aggiunto: "A livello personale sto bene, vengo da un infortunio di un mese ma ora sto bene e voglio aiutare la squadra".

Castellanos: "Bodo? Dobbiamo fare quello che sappiamo"

Castellanos ha poi aggiunto: "Il Bodo è una squadra forte in casa sua, ma noi dobbiamo fare quello che sappiamo, rappresentare questa maglia è importante. Abbiamo avuto pochi giorni per lavorare ma questa è una partita molto importante per noi. Arrivare in semifinale sarebbe importante. Sono a disposizione della squadra e del mister".

Castellanos in conferenza stampa: "Importante sentire la fiducia di Baroni"

Castellanos ha continuato il giro di dichiarazioni preparatita in conferenza stampa: "Non sono abituato a questi infortuni, ma fa parte del calcio. Sono al cento per cento e dovremo farci trovare al massimo mentalmente. Sappiamo che sarà difficile, ma non è impossibile. Loro giocano bene, noi all'Olimpico siamo forti e giochiamo altrettanto bene. Dovremo dare tutto in campo per ottenere un risultato positivo. Non è impossibile rimontare un 2-0. Loro giocano bene su quel campo con condizioni così complicate con il freddo, questo però non deve diventare una scusa. La fiducia di Baroni? È importante sentirla. Devo sempre lavorare per la squadra, poi il gol è importante per me, ma devo lavorare sempre per la squadra. Speriamo di ottenere un risultato positivo".

Su Dia: "È un calciatore importante per la squadra, sappiamo che è una responsabilità per tutti essere l'attaccante della Lazio e dobbiamo dare tutto in campo. È importante stare bene entrambi, insieme siamo più forti. Abbiamo giocato bene tante partite e mi trovo benissimo con lui in campo. Romagnoli? Sono felice per lui perché ha segnato tanto. La squadra adesso sta lavorando bene".