“Domani siamo alla quarantaseiesima partita, ho grande fiducia, la squadra si è sempre spesa". Così Marco Baroni alla vigilia di Lazio-Bodo Glimt , gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League . In conferenza stampa l'allenatore dei biancocelesti ha aggiunto: "Non dobbiamo giocare con ansia, ma stare nella prestazione. Oggi facciamo un ripasso di quello che ci serve per creare i presupposti. Ma partendo dallo spendere tutto, dare tutto senza risparmio e senza rimorso. Questo è l’input principale”.

Lazio-Bodo Glimt, Baroni: "Castellanos e Dia insieme? Una soluzione. Il Taty parte dall'inizio"

Baroni ha proseguito: “Assolutamente sì, è la partita più importante della stagione, lo sappiamo. Ne avremo altre, lo sappiamo. Dovremo giocare senza risparmio e senza rimorso. Giochiamo in casa, coi nostri tifosi, la squadra deve giocarla come non ci fosse un domani. L’andata le ha dato dettagli in più sul Bodo? “Sì, servirà grande attitudine fisica e mentale. Castellanos e Dia insieme? Sicuramente è una soluzione. Non ho mai nascosto l’importanza di Taty, sta recuperando, domani parte sicuramente dall’inizio. Tavares? Nuno sta bene, oggi lavorerà con la squadra poi faremo una valutazione insieme. Oggi è arrivato Zaccagni e gli ho chiesto se ce la faceva i primi ottanta minuti o gli ultimi dieci. Ha detto i primi ottanta. Cè energia, abbiamo fatto un percorso. Dobbiamo giocarla, viverla: ci serve questo”.

Baroni alla vigilia di Lazio-Bodo Glimt: "Dovremo fare una partita di grande voglia"

Baroni ha poi concluso: "Devo capire come gestire l’inizio della partita. Loro hanno questa grande mobilità in zona rifinitura e dobbiamo arginarli prima. Dobbiamo essere bravi in questo, con attenzione e dedizione. Dovremo fare una partita di voglia. Loro sono in salute, ci sapetta una gara di grande presenza, di energia sul campo e fuori”.

Lazio, ritiro estivo a Formello. Cristina Mezzaroma: "Pensiamo a una raccolta sangue"

Intatno, la dottoressa Cristina Mezzaroma, presidente della Fondazione S.S. Lazio, ha parlato a Morning Lazio, trasmissione di Radio Laziale: "Il ritiro estivo? Lo faremo a Formello e stiamo pensando a una raccolta sangue in quel periodo. Credo fermamente che i tifosi della Lazio siano estremamente generosi e anche la Croce Rossa è d’accordo con l’iniziativa, soprattutto perché in estate c’è un’emergenza sangue maggiore. Stiamo pensando di organizzare in vari punti della città, e a Formello, delle giornate dedicate alla raccolta sangue. Contatto con i tifosi? Sarebbe stato impossibile pensare di organizzare un ritiro qui a Formello senza l’affetto e la vicinanza dei tifosi che prima andavano ad Auronzo. La Lazio sarà a Roma e ci saranno dei luoghi di intrattenimento permanente per tutto il ritiro, ma non posso dire tutto ancora".