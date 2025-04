Europa League, Athletic, Tottenham e Manchester United volano in semifinale

Eccezion fatta per la sfida tra Lazio e Bodo , tutti gli altri quarti di finale di Europa League si giocavano in 'gara secca', dopo i pari nei match d'andata. A spuntarla, vincendo il retour match e qualificandosi per le semifinali , sono l' Athletic Bilbao , che continua a coltivare il sogno di disputare in casa la finale della competizione, il Tottenham , che sbanca Francoforte e il Manchester United , che piega il Lione dopo una partita leggendaria.

L'Athletic impone la legge del San Mames

Dopo lo 0-0 in Scozia, l'Athletic Bilbao impone ancora la legge del San Mames, superando 2-0 i Rangers e guadagnandosi la semifinale. Nel catino di casa, i baschi sbloccano il risultato allo scadere del primo tempo su calcio di rigore con il bomber Sancet, dopo un fallo di Souttar su Sannadi. Nella ripresa i britannici sfiorano il pari con Raskin, che al 59' centra il palo, ma i baschi la chiudono a dieci minuti dal termine con Nico Williams, che incorna in rete l'assist di De Marcos.

Tottenham di rigore a Francoforte

Colpo del Tottenham, che dopo l'1-1 di Londra sbanca Francoforte, eliminando l'Eintracht e guadagnandosi la semifinale. Al Deutsche Bank Park, partita tattica, con gli inglesi che però da subito mostrano di volersi giocare la partita a viso aperto. La svolta nel finale del primo tempo, quando l'arbitro italiano Massa, dopo revisione Var, concede agli Spurs il calcio di rigore, che Solanke trasforma con freddezza e che decide il match. Nella ripresa va in scena l'arrembaggio dei tedeschi, che però sprecano l'impossibile e si inchinano alla squadra di Postecoglu, capace di soffrire fino in fondo.

Manchester United, che controsorpasso su Fonseca

Dopo lo spettacolare 2-2 in Francia, altro match pirotecnico a Old Trafford. Sembra tutto facile per i Red Devils, che chiudono il primo tempo avanti di due reti grazie alle reti di Ugarte al 10' e di Dalot al 45'. Nella ripresa la reazione francese, che si concretizza fra il 71' e il 77' con l'uno-due di Tolisso e Tagliafico. Si va ai supplementari e il Lione, in dieci per l'espulsione di Tolisso, gela gli inglesi con le reti di Cherki al minuto 105 e di Lacazette, su rigore, al 108'. Non è finita, perché ancora dagli undici metri è Bruno Fernandes a riaprire la partita al 114' e a dare il là all'arrembaggio finale dei padroni di casa, premiato al 120' da Mainoo, che trova un insperato pari, e sublimato da Maguire, che al 121' trova l'incredibile controsorpasso.

