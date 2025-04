Guendouzi furioso, la frase urlata ai compagni sulle scale dopo i rigori: "Bisognava..."

Si ferma ai quarti di finale l'avventura in Europa League della Lazio . I rigori sono stati fatali ai biancocelesti contro il Bodo/Glimt, dopo che i 120 minuti sono terminati sul risultato di 3-1. Un' eliminazione dolorosa per la squadra di Baroni . Tra tutti, chi ha vissuto in maniera particolarmente negativa l'esito della sfida è stato Matteo Guendouzi . Il centrocampista è uscito dal campo furioso con squadra e staff.

Guendouzi furioso con squadra e staff dopo Lazio-Bodo/Glimt

"Dobbiamo tirare fuori gli attributi!". Questo, come riportato da Sky Sport, è quanto urlato da Guendouzi, furioso con i suoi compagni di squadra e con lo staff, mentre rientrava negli spogliatoi. Non solo, il centrocampista francese avrebbe quindi urlato contro Del Rosso, vice allenatore, e Baroni. L'allenatore si sarebbe quindi messo in mezzo proprio per separarli. Poi, il calciatore avrebbe sfogato la sua delusione anche nei suoi confronti. Al momento non ci sono conferme ufficiali di quanto accaduto, ma in fondo un po' di frustrazione dopo una rimonta sfiorata ci può anche stare. Cose di campo, che restano lì, in ogni caso. Adesso bisogna solo dimenticare in fretta e ripartire.