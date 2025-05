Europa League, Manchester United a valanga contro il Bilbao. Il Tottenham ne fa tre al Bodo

Tottenham-Bodo Glimt 3-1

Il Tottenham, sprofondato in Premier League, riesce a riscattarsi in Europa League con una prestazione di tutto rispetto contro i norvegesi che nel turno precedente erano riusciti ad eliminare la Lazio. Inizio subito in salita per gli ospiti che subiscono goal dopo appena un minuto per mano di Brennan Johnson. Al 34' arriva ilraddoppio di Maddison. Nella ripresa Solanke firma il tris su rigore. Al minuto 85, però, arriva il goal di Saltnes che permette al Bodo di sperare ancora in una rimonta al sapore di impresa.