Bilbao umiliato dal Manchester, la clamorosa accusa dei tifosi: "L'arbitro tifava Roma"

Athletic Bilbao a un passo dall'eliminazione dopo la semifinale d'andata di Europa League contro il Manchester United di Ruben Amorim. Un 3-0 che sembrerebbe non lasciare spazio a repliche di alcun tipo, ma nell'ambiente basco alcuni tifosi continuano a puntare il dito contro la direzione arbitrale e la gestione in sala Var dell'episodio che ha segnato inevitabilmente la partita del San Mamés: il rigore concesso ai Red Devils per il fallo di Vivian , poi espulso dal norvegese Eskas . Al Var, però, c'era l'italiano Aleandro Di Paolo , che vanta una particolare statistica con la Roma , eliminata agli ottavi proprio dall'Athletic.

I tifosi del Bilbao contro l'arbitro Di Paolo: "Tifava Roma"

Il giorno dopo non si placa l'ira dei tifosi dell'Athletic Bilbao, che non hanno gradito il cartellino rosso rifilato a Vivian al 35', sul parziale di 1-0 per il Manchester United. Da lì, il rigore realizzato da Bruno Fernandes e strada spianata per i Red Devils, che ieri hanno di fatto ipotecato il discorso qualificazione alla finale di Europa League. In sala Var, dove era presente Di Paolo della sezione AIA di Avezzano, hanno deciso di richiamare il norvegese Eskas all'on field review, per una trattenuta su cui l'arbitro di campo aveva inizialmente sorvolato. Furiosi sui social i supporters baschi, a partire da una delle principali fan page del Bilbao, che è andata persino a ripescare una statistica che lega Di Paolo alla Roma, eliminata proprio dai biancorossi agli ottavi del torneo continentale: con il fischietto abruzzese, infatti, i giallorossi non hanno mai perso. "Tifava Roma!", si legge sugli account X dei tifosi baschi, con chiaro riferimento allo stesso Di Paolo, ad un mese dalla partita contro la squadra di Ranieri, caratterizzata dal rosso ad Hummels decretato dal francese Turpin.