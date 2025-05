Bodo Glimt-Tottenham: dove vederla in tv, orario e formazioni

All'Aspmyra Stadio di Bodø è il giorno di Bodo Glimt-Tottenham , gara valida per il ritorno della semifinale di Europa League . I norvegesi di Knutsen e gli inglesi di Postecoglu cercano il pass per la finale in programma al San Mamés di Bilbao il prossimo mercoledì 21 maggio alle 21. Si riparte dal 3-1 in favore degli Spurs nella gara di andata con gol di Johnson , Maddison e Solanke , solo parzialmente replicati da Saltnes . Chi passa affronterà Manchester United o Athletic Bilbao (3-0 per i Reds nella gara di andata).

Bodo Glimt-Tottenham, l’orario

Bodo Glimt-Tottenham è in programma oggi, giovedì 8 maggio, alle ore 21, all'Aspmyra Stadion di Bodø in Norvegia.

Dove vedere Bodo Glimt-Tottenham in diretta tv

La partita Bodo Glimt-Tottenham sarà visibile in esclusiva in diretta tv per gli abbonati a Sky su Sky Sport (canale 254).

Dove vedere Bodo Glimt-Tottenham in streaming

La diretta streaming di Bodo Glimt-Arsena sarà fruibile su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita anche in diretta testuale sul sito de Il Corriere dello Sport, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.