Europa League, Tottenham e Manchester United volano in finale: Bodo e Athletic Bilbao ko

Nessun ribaltone, nessun miracolo sportivo: sarà il derby inglese tra Tottenham e Manchester United la finale di Europa League per la stagione 2024/25 . Gli Spurs di Postecoglou , forti del 3-1 maturato nel match di andata a Londra, passano anche sul sintetico dell' Aspmyra Stadion contro i padroni di casa del Bodo Glimt . Il 2-0 per i londinesi porta le firme di Solanke e Porro : gli Spurs tornano così in finale, 41 anni dopo l'ultima volta. Nel 1984 infatti i londinesi vinsero per l'ultima volta l'allora Coppa Uefa , ai rigori contro i belgi dell' Anderlecht . A sfidare Son e compagni ci saranno i Red Devils di Amorim : dopo la vittoria per 3-0 di una settimana fa in Spagna , lo United si ripete battendo 4-1 in rimonta l' Athletic Bilbao : Jauregizar illude i baschi; Mount (doppietta), Casemiro e l'ex Atalanta Hojlund spengono i sogni dei ragazzi di Valverde . Spurs e Red Devils si sfideranno a Bilbao , al San Mamés , mercoledì 21 maggio (calcio d'inizio alle 21): in palio c'è la coppa. Con questo risultato, la Premier League porterà ben sei squadre nella prossima edizione della Champions League (le prime cinque in classifica più la vincitrice dell'Europa League ).

Tottenham in estasi: Spurs in finale di Europa League dopo 41 anni!

Apoteosi Tottenham: saranno gli Spurs di Postecoglou a sfidare il Manchester United a Bilbao per la conquista del trofeo. Forti del 3-1 conquistato nel primo round, i londinesi si ripetono anche in Norvegia con un netto 2-0. Primo tempo frizzante sul sintetico dell'Aspmyra Stadion: Richarlison spaventa i padroni di casa già al 3' con una conclusione insidiosa, respinta dall'attenta difesa norvegese. Scampato il pericolo, il Bodo si riversa in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe il discorso qualificazione: all'8' ci prova Blomberg ma il tiro dell'esterno destro norvegese si spegne largo alla destra di Vicario. L'occasione più ghiotta della prima frazione la costruiscono però gli inglesi al 22': miracolo del portiere Haikin che, con un prodigioso colpo di reni, dice 'no' al calcio di punizione di Porro diretto all'incrocio dei pali. Nella ripresa, al 52', la difesa del Tottenham si salva respingendo un velenoso colpo di testa di Hogh in area ma dieci minuti dopo i norvegesi capitolano: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sponda di testa di Romero e gol, da sottomisura, di Solanke che batte Haikin (63'). Al 70' arriva anche il raddoppio degli Spurs con il tiro-cross, dalla destra, di Porro che bacia il palo interno e termina la sua corsa in rete. Festa Spurs: è finale con lo United, 41 anni dopo l'ultima volta (era il 1984, il Tottenham di Keith Burkinshaw piegò ai rigori l'Anderlecht di Paul Van Himst).

Old Trafford sogna: il Manchester United è in finale di Europa League

Disastroso in Premier League (14° posto a 39 punti, in coabitazione con l'Everton), esaltante in Europa League: è la sintesi della stagione contraddittoria del Manchester United che, tra mille difficoltà, vola in finale di Europa League, la terza negli ultimi 9 anni (bilancio in perfetta parità: una vittoria e una sconfitta). Nella suggestiva cornice di Old Trafford, i Red Devils di Ruben Amorim amministrano il 3-0 maturato nella gara di andata al San Mamés senza strafare ma il gol, nella primo tempo, lo trova la squadra basca (priva dei fratelli Williams, Sancet e dello squalificato Vivian): conclusione spettacolare dalla distanza del gioiello Jauregizar con il destro, Onana è battuto (32'). Secondo tempo più equilibrato. La squadra di Valverde prova a crederci ma nel giro di un 13 minuti arriva l'incredibile tris dello United: al 72' Mount pareggia i conti con un bellissimo tiro a giro, all'80' Casemiro segna di testa il gol del sorpasso e all'85' l'ex Atalanta Hojlund cala il tris con un tocco morbido a porta sguarnita. Al 91' arriva anche il poker: l'ex Chelsea Mount firma la sua personale doppietta con una conclusione da centrocampo, complice l'errore in disimpegno di Agirrezabala.

