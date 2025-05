Postecoglou a muso duro contro un giornalista: "Non sono un clown e mai lo sarò"

"Io non sono un clown e mai lo sarò", parola di Ange Postecoglou . Alla vigilia della finale di Europa League , che domani vedrà protagoniste Tottenham e Manchester United a Bilbao, il manager degli Spurs non le ha certo mandate a dire ad un giornalista che aveva utilizzato la parola " clown " in un articolo apparso recentemente in Inghilterra. Chiaro il riferimento alla classifica di Premier League , dove la squadra del Nord di Londra si sta accontentando di un modesto quartultimo posto.

Postecoglou duro in conferenza stampa: "Io non sono un clown e mai lo sarò"

Così Postecoglou in conferenza stampa, rispondendo alla domanda di un giornalista che aveva evidenziato la "linea sottile tra infamia e storia" su cui si starebbe muovendo l'ex ct dell'Australia: "Ti dico una cosa: a prescindere da domani, non sono un pagliaccio e non lo sarò mai", ha subito precisato un infastidito Postecoglou, rivolgendosi proprio al giornalista che aveva inserito il termine "clown" all'interno di un articolo. "Mi ha davvero deluso vedere usare una terminologia del genere - ha poi aggiunto - per descrivere una persona che per 26 anni, senza alcun favore da parte di nessuno, si è fatta strada fino a guidare una squadra in una finale europea. Se insinui che in qualche modo il nostro fallimento significhi che sono un pagliaccio, non so come rispondere a questa domanda".