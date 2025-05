Postecoglou diventa un meme: “Il secondo anno vinco sempre”

Nella notte di Bilbao, Ange Postecoglou è diventato il primo allenatore australiano della storia a vincere l'Europa League, rispettando la promessa fatta alcuni mesi fa. "Di solito nella seconda stagione vinco sempre qualcosa", aveva detto l'anno scorso il manager del Tottenham, gettando le basi per un progetto tecnico tanto ambizioso quanto solido. In questa stagione, nonostante il quartultimo posto in Premier League, è arrivato un trofeo destinato a rimanere nella storia degli Spurs. E come si legge sui social, Postecoglou è già un idolo del web.