Europa League: vincono Braga e Midtjylland, tonfo Legia. Solo un pari per lo Shakhtar

Si apre il sipario anche sul terzo turno preliminare della UEFA Europa League , con le gare d'andata in calendario nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto. Il ritorno fra sette giorni, il 14. Dalle convincenti vittorie di Midtjylland e AEK Larnaca al pesante ko del Legia Varsavia , fino al successo dei norvegesi del Brann . Bene il Braga , mentre Panathinaikos e Shakhtar Donetsk non vanno oltre lo 0-0. Nelle ultime due sfide di serata, rimonta clamorosa della Steaua Bucarest e vittoria esterna dell' Utrecht .

Europa League, andata terzo turno preliminare: bene Midtjylland e Braga, male il Legia

In Norvegia, non sbagliano i danesi del Midtjylland, favoriti alla vigilia del doppio confronto con il Fredrikstad. Il primo round finisce 3-1 per gli ospiti, a segno con Franculino, Gogorza e Castillo. Di Bjartalid il gol che tiene ancora in vita le speranze dei padroni di casa. 1-1 il risultato finale tra Lincoln e Noah, con De Barr che risponde ad Eteki, mentre i ciprioti dell'AEK Larnaca liquidano senza troppi problemi la pratica Legia Varsavia, vincendo 4-1 tra le mura amiche. Ziolkowski, obiettivo di mercato della Roma, in campo 90 minuti. In Romania, nonostante un buon Cluj, passa il Braga di Gorby, grazie alla doppietta del talentuoso centrocampista francese. Bene anche il Brann, formazione norvegese che batte a domicilio gli svedesi dell'Hacken. Due gol per Magnusson, gioiello classe 2000.

Rimonta Steaua Bucarest, pari tra Panathinaikos e Shakhtar Donetsk

Pareggio a reti bianche tra PAOK Salonicco e Wolfsberger, così come al termine dell'attesissimo confronto tra Panathinaikos e Shakhtar Donetsk. 1-1 tra Zrinjski e Breidablik, mentre la Steaua Bucarest si salva in extremis e mette a referto una rimonta clamorosa contro il Drita, annullando un doppio svantaggio grazie alla rete di Graovac e alla doppietta di Birligea, match winner di serata. Missione compiuta per l'Utrecht, che supera in trasferta gli svizzeri del Servette, beneficiando delle ottime prestazioni di Horemans e Zechiel.