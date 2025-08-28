Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Europa League, avanti Panathinaikos e Braga. Eliminate Dinamo Kiev e Slovan Bratislava

Spareggi conclusi con le gare di ritorno: le undici qualificate alla Fase Campionato che parteciperanno al sorteggio
Europa League, avanti Panathinaikos e Braga. Eliminate Dinamo Kiev e Slovan Bratislava© EPA
2 min

Con le undici gare di ritorno degli spareggi di Europa League si è concluso l'ultimo turno che precede la Fase Campionato: verdetti emessi, non resta che attendere il sorteggio per conoscere le avversarie di Roma e Bologna.

Raffica di gol e spettacolo per un posto nel sorteggio a Montecarlo

Avanti i rumeni dell'FCSB: 3-0 al ritorno contro l'Aberdeen che fa il paio con il successo per 2-0 ottenuto in Scozia. Gli olandesi dell'Utrecht hanno difeso il 2-0 maturato all'andata contro i bosnici dello Zrinjski. Sconfitta indolore per i belgi del Genk in casa contro i polacchi del Lech Poznan (2-1) grazie al ritondo 5-1 ottenuto in trasferta. Avanti, pur soffrendo, gli svizzeri dello Young Boys, che hanno piegato 3-2 in casa gli slovacchi dello Slovan Bratislava dopo l'1-0 ottenuto all'andata. Agli ucraini Dynamo Kyev non è bastato vincere 1-0 al ritorno contro gli israeliani Maccabi Tel Aviv per evitare l'eliminazione. Manita e pass per i greci del Paok Salonicco contro i corati del Rijeka. I bulgari del Ludogorets festeggiano dopo i supplementari battendo 4-1 i macedoni dello Shkendija. A chiudere il quadro, le qualificazioni ottenute dai greci del Pananthinaikos ai danni dei turchi del Samsunsport (0-0 dopo il 2-1 maturato all'andata in casa); dagli svedesi del Malmo, corsari 2-0 sul campo dei cechi del Sigma Olomuc; dai danesi del Midtjylland (2-0 in trasferta contro i finlandesi del KuPS Kuopio e dai portoghesi del Braga: 3-1 contro l'L. Reds Imps (Gibilterra).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Europa League, chi possono affrontare Roma e BolognaMourinho va in Europa League