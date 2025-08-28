Europa League, avanti Panathinaikos e Braga. Eliminate Dinamo Kiev e Slovan Bratislava

Con le undici gare di ritorno degli spareggi di Europa League si è concluso l'ultimo turno che precede la Fase Campionato : verdetti emessi, non resta che attendere il sorteggio per conoscere le avversarie di Roma e Bologna .

Raffica di gol e spettacolo per un posto nel sorteggio a Montecarlo

Avanti i rumeni dell'FCSB: 3-0 al ritorno contro l'Aberdeen che fa il paio con il successo per 2-0 ottenuto in Scozia. Gli olandesi dell'Utrecht hanno difeso il 2-0 maturato all'andata contro i bosnici dello Zrinjski. Sconfitta indolore per i belgi del Genk in casa contro i polacchi del Lech Poznan (2-1) grazie al ritondo 5-1 ottenuto in trasferta. Avanti, pur soffrendo, gli svizzeri dello Young Boys, che hanno piegato 3-2 in casa gli slovacchi dello Slovan Bratislava dopo l'1-0 ottenuto all'andata. Agli ucraini Dynamo Kyev non è bastato vincere 1-0 al ritorno contro gli israeliani Maccabi Tel Aviv per evitare l'eliminazione. Manita e pass per i greci del Paok Salonicco contro i corati del Rijeka. I bulgari del Ludogorets festeggiano dopo i supplementari battendo 4-1 i macedoni dello Shkendija. A chiudere il quadro, le qualificazioni ottenute dai greci del Pananthinaikos ai danni dei turchi del Samsunsport (0-0 dopo il 2-1 maturato all'andata in casa); dagli svedesi del Malmo, corsari 2-0 sul campo dei cechi del Sigma Olomuc; dai danesi del Midtjylland (2-0 in trasferta contro i finlandesi del KuPS Kuopio e dai portoghesi del Braga: 3-1 contro l'L. Reds Imps (Gibilterra).