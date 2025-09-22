Nizza-Roma: annunciato l'arbitro per l'esordio in Europa League dei giallorossi

Nizza-Roma, la squadra arbitrale

Il fischietto spagnolo sarà affiancato dai connazionali José Naranjo e Ivan Masso come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mateo Busquets Ferrer. Al VAR ci sarà Carlos del Cerro Grande, con Cesar Soto Grado in qualità di AVAR.