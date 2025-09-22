Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Nizza-Roma: annunciato l'arbitro per l'esordio in Europa League dei giallorossi

Squadra arbitrale tutta spagnola per la prima giornata della fase campionato della squadra di Gasperini
Nizza-Roma: annunciato l'arbitro per l'esordio in Europa League dei giallorossi© Getty Images
2 min

Sarà Juan Martinez Munuera l’arbitro di Nizza-Roma, gara valida per la prima giornata della fase campionato di Europa League, in programma mercoledì 24 settembre alle 21. La designazione, comunicata ufficialmente dall’Uefa, inserisce un team arbitrale tutto spagnolo per l’esordio europeo dei giallorossi, che inizieranno il loro cammino nella competizione sul campo dei francesi.

 

Nizza-Roma, la squadra arbitrale

Il fischietto spagnolo sarà affiancato dai connazionali José Naranjo e Ivan Masso come assistenti, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Mateo Busquets Ferrer. Al VAR ci sarà Carlos del Cerro Grande, con Cesar Soto Grado in qualità di AVAR.

 

 

 

 

