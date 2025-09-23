Gasperini ha diramato la lista dei convocati per Nizza-Roma, la prima partita di Europa League: è presente Wesley, l'esterno brasiliano che non era stato chiamato per il derby contro la Lazio. Oltre agli infortunati Dybala e Bailey, mancano all’appello Baldanzi e Vasquez, entrambi fuori dalla lista Uefa.
I convocati di Gasperini per Nizza-Roma
Ecco la lista dei convocati completa della Roma: De Marzi, Gollini, Svilar; Rensch, Angelino, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Wesley, Ghilardi; Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli; Dovbyk, Ferguson, Soulé, El Shaarawy.