Pagina 2 | Dove vedere Nizza-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

Nizza-Roma, l'orario

Nizza-Roma andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 21 all'Allianz Riviera.

Dove vedere Nizza-Roma in diretta tv

Nizza-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Nizza-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio della Roma in Europa League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.