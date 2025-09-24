Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Pagina 2 | Dove vedere Nizza-Roma in tv? Sky o Dazn, orario

È il giorno dell'esordio della Roma nella nuova edizione della Uefa Europa League. La squadra di Gian Piero Gasperini fa visita al Nizza di Haise nella splendida cornice dell'Allianz Riviera, in occasione della prima giornata della League Phase della competizione continentale. Orfani di Paulo Dybala, i giallorossi vogliono confermare quanto di buono fatto nel derby con la Lazio lo scorso weekend.

Nizza-Roma, l'orario

Nizza-Roma andrà in scena oggi, mercoledì 24 settembre, alle ore 21 all'Allianz Riviera.

Dove vedere Nizza-Roma in diretta tv

Nizza-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport 252.

Nizza-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono disponibili su App Store e Play Store e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire l'esordio della Roma in Europa League in diretta anche su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Haise e Gasperini

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise.

Indisponibili: Bombito, Abdelmonem, Ndayishimiye, Ali Abdi, Ndombelé. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Bailey, Dybala, Baldanzi, Vasquez. Squalificati: Ziolkowski. Diffidati: -.

 

 

Le formazioni ufficiali di Haise e Gasperini

NIZZA (3-4-2-1): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Boga; Kevin Carlos. Allenatore: Haise.

Indisponibili: Bombito, Abdelmonem, Ndayishimiye, Ali Abdi, Ndombelé. Squalificati: -. Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Bailey, Dybala, Baldanzi, Vasquez. Squalificati: Ziolkowski. Diffidati: -.

 

 

