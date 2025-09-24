Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Il Nizza punisce due calciatori: ecco chi non giocherà contro la Roma

Haise non fa sconti, Clauss e Moffi non scenderanno in campo contro i giallorossi: il motivo
Il Nizza punisce due calciatori: ecco chi non giocherà contro la Roma © EPA
2 min

Il Nizza affronterà la Roma nell’esordio di Europa League senza due pedine importanti: Jonathan Clauss e Terem Moffi. L’allenatore Franck Haise ha infatti deciso di escluderli per motivi disciplinari, nonostante la delicatezza della sfida.

 

Nizza, Haise esclude due giocatori contro la Roma: ecco perché

Secondo quanto riportato da RMC Sport, il terzino francese e l’attaccante nigeriano si sarebbero presentati con un ritardo non giustificato a una riunione di squadra in programma lunedì, violando così il regolamento interno.

Clauss e Moffi convocati, ma non scenderanno in campo

Il tecnico ha scelto di non fare sconti: i due giocatori saranno comunque convocati, ma non scenderanno in campo. Una decisione presa per dare un segnale forte al gruppo, anche a costo di rinunciare a due titolari proprio nella prima partita della fase a gironi, in cui il Nizza ospiterà la Roma all’Allianz Riviera.

 

 

 

