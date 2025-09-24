Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Gasperini dopo Nizza-Roma: "Chi entra dalla panchina deve dare di più. E Pisilli..."

L'analisi del tecnico sul match d'esordio in Europa League, vinto 2-1 dai giallorossi in Francia, ai microfoni delle tv e in conferenza stampa: rivivi la diretta
Nizza
Nizza
  • 77'T. Moffi, (Rig.)
Roma
Roma
  • 52'E. Ndicka (ass. : L. Pellegrini)
  • 55'G. Mancini (ass. : K. Tsimikas)
1 - 2
Finita
Europa LEAGUE - 24.09.2025
Allianz Riviera

Arbitro Guillermo Cuadra Fernández
TabellinoCalendarioClassifiche
Nizza
1 - 2
Finita
Roma
13 min
Aggiorna

NIZZA (FRANCIA) - Dopo il match d'esordio in Europa League che ha visto la Roma vincere 2-1 sul campo del Nizza, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini parla ai microfoni delle tv e in conferenza stampa. Leggi le sue dichiarazioni e quelle degli altri protagonisti: rivivi la diretta.

 

 

23:52

Nizza-Roma, i Top e Flop: N’Dicka roccia, Mancini uomo in più. Ferguson in ritardo

N’Dicka una roccia e Mancini l'uomo in più. Ferguson in ritardo: i Top e Flop di Nizza-Roma. APPROFONDISCI

23:49

EuroRoma, buona la prima. E Pellegrini in 3 giorni ha cambiato tutto

"EuroRoma, buona la prima. E Pellegrini in 3 giorni ha cambiato tutto". Questo il titolo del commento di Xavier Jacobelli dopo il successo dei giallorossi sul campo del Nizza all'esordio in Europa League. LEGGI TUTTO

23:44

Mancini e la fascia ceduta a Pellegrini: "È molto semplice..."

"L'anno scorso c'è stato un episodio che ha rovinato i nostri piani in Europa. È inutile pensare troppo in avanti, questa squadra si sta evolvendo e sta crescendo. Bisogna pensare partita dopo partita". Lo ha detto a 'Sky Sport' il difensore della Roma, Gianluca Mancini, dopo il successo per 2-1 sul campo del il Nizza all'esordio in Europa League. "Bisogna essere organizzati, quando faccio un inserimento devo avere la copertura dei centrocampisti - ha aggiunto l'autore del secondo gol -. Sapevamo che loro potevano lasciare qualche spazio. Mi sono inserito due volte e ho segnato due gol (uno annullato per fuorigioco, ndr). La sicurezza difensiva non parte da noi difensori, tutta la squadra lavora in modo eccezionale. Abbiamo preso pochi gol e oggi in fase offensiva ci sono stati piccoli miglioramenti. I piccoli dettagli fanno la differenza". Mancini ha poi spiegato perché ha ceduto la fascia da capitano a Pellegrini quando il centrocampista è entrato in campo: "È molto semplice...". QUI IL VIDEO

23:39

Il messaggio a Pisilli e ai giovani: "Prendano esempio dai più grandi"

Dopo averlo fatto ai microfoni di 'Sky Sport', anche in conferenza stampa Gasperini 'striglia' Pisilli per il fallo che ha portato a "un rigore che ha dato energia al Nizza su una gara condotta bene - ha detto il tecnico della Roma -, ma glielo perdoniamo vista l’età. Dobbiamo però imparare a non fare questi errori, perché bisogna crescere in fretta a questi livelli. Mi sono arrabbiato nel finale perché pretendevo più energia dai tre davanti, abbiamo un nucleo giovane che deve prendere esempio dai più grandi".

23:35

Roma promossa da Gasp: "In Europa non è mai facile"

Nel complesso Gasperini promuove la sua Roma dopo la partita vinta a Nizza: "Secondo me è stata una buona partita e non è mai facile giocare in Europa con questa sicurezza - ha sottolineato il tecnico giallorosso in conferenza stampa -. Quando giochi e domini la partita in quel modo devi alzare la velocità o migliorare la tecnica. Puntare su palla inattiva? Vale come gli altri gol, il secondo gol è stata anche una bella azione collettiva".

23:32

Gasperini in conferenza stampa: "Il contratto di Pellegrini? Per me..."

Anche in conferenza stampa, dopo la partita vinta dalla Roma a Nizza all'esordio in Europa League, il tecnico giallorosso Gasperini ha parlato della situazione di Lorenzo Pellegrini: "Ha qualità tecniche, non credo che sia entrato nel modo migliore, l’ho visto un po’ meno brillante e affaticato, ma ci sta dopo tanti mesi di inattività. L’importante è che metta quel cuore che ho visto domenica. Pellegrini dal punto di vista contrattuale? Per me non è un problema, quando sta bene gioca, quando è in difficoltà si allena per giocare".

23:25

C'era anche l'ex Garcia a Nizza per 'studiare' la Roma di Gasperini

C'era anche l'ex giallorosso Rudi Garcia in tribuna a Nizza per 'studiare' la Roma di Gasperini. L'attuale ct del Belgio era sugli spalti in compagnia della moglie Francesca Brienza.

 

 

23:19

Gasperini sul rigore di Pisilli: "Un'ingenuità, deve imparare in fretta"

Ai microfoni di 'Sky Sport' Gasperini ha commentato anche il fallo di Pisilli che ha consentito al Nizza di accorciare le distanze su calcio di rigore: "È chiaramente un'ingenuità e dispiace per Pisilli - ha detto il tecnico della Roma -, ma questo è un livello alto e bisogna crescere in fretta. I giovani devono imparare velocemente".

23:15

Le parole su Pellegrini: "Grandi qualità tecniche. E su Dovbyk..."

Così Gasperini sulla prova di Pellegrini, gettato nella mischia dopo l'intervallo: "Ha qualità tecniche indubbie e si vede anche da come ha calciato l'angolo del vantaggio - ha detto il tecnico della Roma sempre ai microfoni di 'Sky Sport' -. Secondo me non aveva recuperato dalla grande partita che aveva fatto nel derby e stasera era un po' più in difficoltà. Dovbyk? Dobbiamo crescere tutti, non bisogna sempre dare tutta la responsabilità alla punta centrale".

23:11

Gasperini 'striglia' i subentrati: "Dovevano fare di più"

Gian Piero Gasperini ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sfida di Europa League vinta dalla Roma a Nizza: "Anche stasera abbiamo preso pochi tiri e peccato per l'episodio del rigore che era evitabile e ha ridato loro energia - ha detto il tecnico giallorosso -. Chi subentra deve fare di più perché nei finali si decidono le gare e noi stasera abbiamo sofferto un po'".

23:09

Koné, messaggi d'amore alla Roma: "Mi ha dato tanto"

In attesa di Gasperini è Manu Kone a presentarsi ai microfoni di 'Sky Sport' dopo la sfida di Europa League vinta dalla Roma a Nizza: "Nel primo tempo - ha spiegato il centrocampista giallorosso - abbiamo fatto molto possesso palla e nell'intervallo Gasperini ci ha detto di continuare così e con lo stesso pressing, ma di essere più determinati nell'ultimo terzo di campo e ci siamo riusciti. Sappiamo cosa vuole l'allenatore, ci dà tanto in allenamento e stiamo bene tra noi. Sono arrivate le vittorie e ora speriamo di continuare così". Così sul suo momento positivo e sul suo ruolo nella Francia: "La Roma mi ha dato tanto cercandomi sul mercato e voglio ripagare questa fiducia, di conseguenza anche il ct Deschamps vede il lavoro che faccio in giallorosso. Noi favoriti? Ditelo voi, noi dobbiamo restare umili e pensare a una partita alla volta, anche se siamo ambiziosi".

23:04

Pellegrini di nuovo capitano a Nizza: è la prima volta con Gasperini

Entrato nella ripresa e nuovamente decisivo come nel derby vinto con la Lazio, Lorenzo Pellegrini a Nizza ha ritrovato anche la fascia da capitano, indossata per la prima volta da quando sulla panchina giallorossa c'è Gasperini. APPROFONDISCI

23:00

Attesa per le parole di Gasperini dopo Nizza-Roma

Attesa all'Allianz Riviera di Nizza per le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma riuscita a vincere 2-1 in Francia il match d'esordio in Europa League.

22:56

Esordio ok in Europa League: la Roma di Gasperini vince a Nizza

Esordio in Europa League con successo per la Roma di Gian Piero Gasperini, che ha vinto 2-1 in Francia sul campo del Nizza. Attesa ora per le parole del tecnico giallorosso.

Allianz Riviera, Nizza (Francia)

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

