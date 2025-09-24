Nizza-Roma, disordini fuori dalla stadio prima del match: ecco cosa è successo

Prosegue la giornata caotica a Nizza . Prima della partita tra la squadra francese e la Roma, le tifoserie sono venute a contatto all'esterno dell'Allianz Riviera. Tutto sarebbe partito con il lancio di oggetti e bottiglie da parte dei supporters del Nizza contro quelli giallorossi. Per disperdere i tifosi e bloccare i disordini, la polizia ha lanciato i lacrimogeni.

Caos prima di Nizza-Roma: la ricostruzione

Disordini che sono partiti già dalla scorsa nottata. Prima un accenno di rissa in pieno centro, con inseguimenti tra tifosi nelle vie della città vecchia. Tensioni sedate da 200 gendarmi che hanno anche utilizzato spray urticanti. La notte di tensione è stata poi seguita dall'arresto in mattinata di oltre 100 tifosi romanisti. Arresti che però non sono dipesi dalle tensioni della sera prima, bensì dal "possesso di armi". Il prefetto di Nizza ha reso noto che le persone prese in custodia "sono messe a disposizione dell'autorità giudiziaria sotto l'autorità della Procura della Repubblica di Nizza" e che "il rapido e massiccio intervento delle forze dell'ordine ha impedito qualsiasi danno fisico o materiale".