Roma, dopo il derby Pellegrini torna capitano: prima volta con la fascia con Gasperini. Ecco il motivo

Roma, Pellegrini capitano per la prima volta con Gasperini

Gettato nella mischia dopo un primo tempo in cui la squadra di Gasperini ha controllato bene i padroni di casa senza però rendersi pericolosa, con il suo ingresso Pellegrini ha cambiato l'inerzia della partita. La sua posizione tra centrocampo e attacco ha messo in difficoltà il Nizza ed è stato lui a calciare l'angolo sul quale N'Dicka ha sbloccato il match. Il tutto con la fascia da capitano al braccio per la prima volta da quando in panchina c'è il nuovo tecnico. Questo perché è il terzo nella gerarchia basata sul numero di presenze con la Roma: davanti a Lorenzo solo El Shaarawy (che a Nizza gli ha ceduto il posto all'intervallo) e Cristante (partito dalla panchina), mentre è dietro Mancini che gli ha così lasciato la fascia.