Europa League, pari spettacolo tra Betis e Nottingham, buona la prima per la Dinamo Zagabria di Boban

Non solo la Roma corsara a Nizza, si sono giocati diversi altri incontri valevoli per la prima giornata della 'fase league'. Si dividono la posta anche Stella Rossa e Celtic
Europa League, pari spettacolo tra Betis e Nottingham, buona la prima per la Dinamo Zagabria di Boban
Nella serata inaugurale dell'Europa League targata 2025/2026, si giocano diverse partite oltre a Nizza-Roma, ecco com'è andata sugli altri campi: nel pomeriggio, netta vittoria del Midtylland, mentre in serata sono arrivati i pari del Nottingham, a Siviglia, e del Celtic, a Belgrado.

Europa League, tutti i risultati

Una vittoria ed un pari per le rivali della Roma

Delle prossime rivali della Roma, questa sera in campo solo due squadre: il Midtyllan, che supera 2-0 lo Sturm Graz e che farà visita ai giallorossi a fine novembre, ed il Celtic, che invece sfiderà la squadra di Gasperini a dicembre, e che debutta nella competizione, pareggiando 1-1 a Belgrado con la Stella Rossa. A segno per i padroni di casa Marko Arnautovic, pari ospite firmato da  Iheanacho.

Betis-Nottingham show, buona la prima di Boban

Secondo i bookies sono tra le favorite della competizione insieme alla Roma, intanto Betis e Nottingham si dividono la posta nel 2-2 di Siviglia: segna subito Bakambu, la ribalta Igor Jesus con una doppietta, prima del pari finale. Buona la prima invece per Boban, alla prima da presidente della Dinamo Zagabria, che si impone per 3-1 sul Fenerbahce di Giovanni Tedesco, succeduto a Mourinho alla guida dei turchi.

Il Braga affonda il Feyenoord

Vincono infine il Braga, di misura sul Feyenoord grazie all'acuto di Navarro, il Friburgo, che piega 2-1 il Basilea con l'uno-due firmato nel primo tempo da Osterhage ed Eggstein, ed il Ludogorets, che passa 2-1 in Svezia sul campo del Malmo con le reti di Stanic e Bile.

