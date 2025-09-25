Europa League, Giroud trascina il Lille. Il Porto di Farioli passa a Salisburgo

Gol, emozioni e qualche sorpresa nella prima giornata della fase campionato dell 'Europa League. Dopo le prime gare andate in scena ieri, oggi si sono disputate nove sfide, compreso il match del Bologna, che ha affrontato in trasferta l'Aston Villa . Spicca la netta vittoria in trasferta del Panathinaikos sul campo dello Young Boys e il successo del Porto a Salisburgo

Europa League, il calendario

Il Lille batte il Brann, decisivo Giroud

Il Lille, che nel prossimo turno affronterà la Roma allo stadio Olimpico, ha sconfitto 2-1 il Brann. Dopo il gol di Igamane e il momentaneo pareggio di Magnusson, è stato decisivo Olivier Giroud, che ha realizzato la rete del definitivo 2-1. Il Porto di Farioli batte 1-0 in trasferta il Salisburgo, grazie ad un gol nel recupero segnato da Gomes, mentre il Lione si impone in Germania: 1-0 con l'Utrecht. Successo netto del Panathinaikos, che batte in trasferta lo Young Boys 4-1, con tripletta di Zaroury e gol dell'ex attaccante del Verona Swirdeski.

Durosinmi in gol con il Viktoria Plzen

Vittoria in trasferta anche per la Steaua Bucarest (1-0 sul campo dei Go Ahead Eagles), mentre il Viktoria Plzen, in gol con Durosinmi, attaccante cercato dalla Lazio prima del blocco del mercato, viene rimontato nel recupero dal Ferencvaros. Il Genk, si impone 1-0 a Glasgow contro i Rangers. Lo Stoccarda batte invece 2-1 il Celta Vigo, grazie ai gol di Bouanani e El Khannous. Inutile la rete nel finale di Iglesias.