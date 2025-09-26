Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

La Roma rischia la stangata Uefa per i disordini dei tifosi a Nizza

Sul tavolo il divieto di trasferta per più partite per i giallorossi: la parola va ora al giudice
Giorgio Marota
4 min

NIZZA (Francia) - Nei giorni in cui si alza da ogni parte del mondo un grido di pace contro gli orrori della guerra, il calcio continua a macchiarsi di episodi di violenza che trasformano le città in dei campi di battaglia. I fatti di Nizza hanno scandalizzato i vertici dell’Uefa - le immagini della polizia in tenuta anti-sommossa e dei tifosi a volto coperto con dei passamontagna alla ricerca dello scontro fisico hanno fatto il giro del mondo - e finiranno per avere conseguenze sul cammino europeo della Roma. Il club era già “attenzionato” per i fatti di Budapest del 2023 (disordini in aeroporto e alla Puskas Arena) e quelli di Bilbao della passata stagione (gli scontri al San Mamés). Così, dopo un bilancio di 103 arresti, l’organo disciplinare di Nyon starebbe preparando la stangata: i fan giallorossi rischiano di non poter seguire la loro squadra del cuore lontano dall’Italia per un po’, almeno per le altre trasferte della prima fase, le due di Glasgow (Rangers e Celtic) e quella di Atene (Panathinaikos). Già oggi è atteso il provvedimento. Nella capitale greca in particolare, nonostante il gemellaggio tra la Curva Sud e gli ultras biancoverdi del Gate 13, c’è il timore che possa scatenarsi una guerriglia con i tifosi dell’Olympiakos, rivali anche dei giallorossi. È già accaduto in passato. 

I disordini di Nizza

A Nizza sono stati almeno tre i momenti in cui si è scatenato il caos. Il primo, martedì intorno alle 22.30, quando i romanisti hanno cominciato a lanciare oggetti contro le forze dell’ordine nella centralissima piazza Massena. Pochi minuti dopo hanno fatto la loro comparsa gli ultras del Nizza, i quali hanno avviato una sorta di caccia all’uomo. Nel frattempo, altri sostenitori della Roma erano in viaggio lungo l’autostrada e sono stati intercettati dalla gendarmeria (secondo momento), che nei vari posti di blocco ha trovato un vero arsenale: coltelli, sbarre di ferro, oggetti contundenti, pale, tubi di plastica, tirapugni e martelli.  

I provvedimenti

Così sono scattate le misure restrittive. Degli oltre cento fermati, 89 sono stati rilasciati dopo aver trascorso più di una giornata in commissariato e non prima di vedersi notificare un divieto di apparire per un periodo di 6 mesi nel dipartimento delle Alpi Marittime. Tredici tifosi, identificati come i possessori degli oggetti, dovranno invece comparire davanti al tribunale di Nizza probabilmente il 26 novembre, vivendo di fatto due mesi sotto custodia. Sono accusati di “partecipazione a un raggruppamento in vista della preparazione di violenze volontarie contro le persone o di distruzione di beni e porto d’armi vietato”. Alcuni sono perseguiti per “associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza aggravata”. Rischiano 5 anni di carcere. Il terzo momento di caos è stato infine quello nei pressi dello stadio: i tifosi del Nizza hanno assaltato le navette sulle quali viaggiavano i romanisti. La polizia è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni e gli spray urticanti, ma il quartiere dove sorge l’Allianz Riviera è rimasto blindato fino all’una di notte, accessibile soltanto per addetti ai lavori, forze dell’ordine e ambulanze. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Roma, l'Europa League ti fa bellaNizza-Roma, disordini vicino allo stadio