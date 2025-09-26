La Roma rischia la stangata Uefa per i disordini dei tifosi a Nizza

NIZZA (Francia) - Nei giorni in cui si alza da ogni parte del mondo un grido di pace contro gli orrori della guerra, il calcio continua a macchiarsi di episodi di violenza che trasformano le città in dei campi di battaglia. I fatti di Nizza hanno scandalizzato i vertici dell’Uefa - le immagini della polizia in tenuta anti-sommossa e dei tifosi a volto coperto con dei passamontagna alla ricerca dello scontro fisico hanno fatto il giro del mondo - e finiranno per avere conseguenze sul cammino europeo della Roma. Il club era già “attenzionato” per i fatti di Budapest del 2023 (disordini in aeroporto e alla Puskas Arena) e quelli di Bilbao della passata stagione (gli scontri al San Mamés). Così, dopo un bilancio di 103 arresti , l’organo disciplinare di Nyon starebbe preparando la stangata: i fan giallorossi rischiano di non poter seguire la loro squadra del cuore lontano dall’Italia per un po’, almeno per le altre trasferte della prima fase, le due di Glasgow (Rangers e Celtic) e quella di Atene (Panathinaikos). Già oggi è atteso il provvedimento. Nella capitale greca in particolare, nonostante il gemellaggio tra la Curva Sud e gli ultras biancoverdi del Gate 13, c’è il timore che possa scatenarsi una guerriglia con i tifosi dell’Olympiakos, rivali anche dei giallorossi. È già accaduto in passato.

I disordini di Nizza

A Nizza sono stati almeno tre i momenti in cui si è scatenato il caos. Il primo, martedì intorno alle 22.30, quando i romanisti hanno cominciato a lanciare oggetti contro le forze dell’ordine nella centralissima piazza Massena. Pochi minuti dopo hanno fatto la loro comparsa gli ultras del Nizza, i quali hanno avviato una sorta di caccia all’uomo. Nel frattempo, altri sostenitori della Roma erano in viaggio lungo l’autostrada e sono stati intercettati dalla gendarmeria (secondo momento), che nei vari posti di blocco ha trovato un vero arsenale: coltelli, sbarre di ferro, oggetti contundenti, pale, tubi di plastica, tirapugni e martelli.

I provvedimenti

Così sono scattate le misure restrittive. Degli oltre cento fermati, 89 sono stati rilasciati dopo aver trascorso più di una giornata in commissariato e non prima di vedersi notificare un divieto di apparire per un periodo di 6 mesi nel dipartimento delle Alpi Marittime. Tredici tifosi, identificati come i possessori degli oggetti, dovranno invece comparire davanti al tribunale di Nizza probabilmente il 26 novembre, vivendo di fatto due mesi sotto custodia. Sono accusati di “partecipazione a un raggruppamento in vista della preparazione di violenze volontarie contro le persone o di distruzione di beni e porto d’armi vietato”. Alcuni sono perseguiti per “associazione finalizzata alla commissione di atti di violenza aggravata”. Rischiano 5 anni di carcere. Il terzo momento di caos è stato infine quello nei pressi dello stadio: i tifosi del Nizza hanno assaltato le navette sulle quali viaggiavano i romanisti. La polizia è dovuta intervenire con i gas lacrimogeni e gli spray urticanti, ma il quartiere dove sorge l’Allianz Riviera è rimasto blindato fino all’una di notte, accessibile soltanto per addetti ai lavori, forze dell’ordine e ambulanze.