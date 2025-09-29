Roma, senti il patron del Lille Barnaba: "Che passione per i giallorossi! Sui Friedkin..."

ROMA - "Il Polo e la maglia giallorossa due grandi passioni. Ho aiutato i Friedkin a prendere la Roma". Sono le parole del patron del Lille Alessandro Barnaba, a tre giorni dal match dello Stadio Olimpico - in programma giovedì 2 ottobre (ore 18:45) - tra i giallorossi di Gasperini e la squadra in cui milita l'ex Milan Oliver Giroud.
Barnaba, romanista con la passione per il polo
Barnaba, capo di Merlyn Advisors, fondo proprietario del Lille è romano, tifoso giallorosso e campione d'Italia nel 2021 al Roma Polo Club (di cui il patron del club francese è consigliere, ndr) con il Battistoni Polo Team La Castelluccia insieme al capitano della Nazionale Stefano Giansanti - altro tifoso giallorosso in campo in questi giorni per le finali del campionato italiano e, dalla prossima settimana, negli Stati Uniti per il Mondiale - oltre a Giordano Magini e Pato Rattagan. Il Roma Polo Club e lo Stadio Olimpico distano neanche 10 minuti di macchina, ma giovedì sera saranno ancora più vicini.
Barnaba: "Ho aiutato i Friedkin nell'acquisto della Roma"
"Giovedì sarà una sensazione incredibile", racconta il patron del club francese, quattro volte campione nazionale. "Affrontare la Roma, la mia squadra del cuore, con il mio club, sarà bellissimo. Un salto al Roma Polo Club? Quella per il Polo è una passione nata tanti anni fa, grazie anche all'amicizia con Stefano, che mi ha spinto a iniziare a giocare seriamente. Penso sia uno sport che si unisce bene alla vita familiare, sia per il contesto elegante ma anche perché dà la possibilità di poter condividere tempo e spazi con i propri figli. Io, per esempio, gran parte del mio tempo libero lo dedico al polo e gioco con mia figlia". Poi Barnaba svela un retroscena: "In passato ho aiutato i Friedkin nella trattativa che ha portato all'acquisto della Roma".
ROMA - "Il Polo e la maglia giallorossa due grandi passioni. Ho aiutato i Friedkin a prendere la Roma". Sono le parole del patron del Lille Alessandro Barnaba, a tre giorni dal match dello Stadio Olimpico - in programma giovedì 2 ottobre (ore 18:45) - tra i giallorossi di Gasperini e la squadra in cui milita l'ex Milan Oliver Giroud.
Barnaba, romanista con la passione per il polo
Barnaba, capo di Merlyn Advisors, fondo proprietario del Lille è romano, tifoso giallorosso e campione d'Italia nel 2021 al Roma Polo Club (di cui il patron del club francese è consigliere, ndr) con il Battistoni Polo Team La Castelluccia insieme al capitano della Nazionale Stefano Giansanti - altro tifoso giallorosso in campo in questi giorni per le finali del campionato italiano e, dalla prossima settimana, negli Stati Uniti per il Mondiale - oltre a Giordano Magini e Pato Rattagan. Il Roma Polo Club e lo Stadio Olimpico distano neanche 10 minuti di macchina, ma giovedì sera saranno ancora più vicini.