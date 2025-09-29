Roma, senti il patron del Lille Barnaba: "Che passione per i giallorossi! Sui Friedkin..."

Barnaba: "Ho aiutato i Friedkin nell'acquisto della Roma"

"Giovedì sarà una sensazione incredibile", racconta il patron del club francese, quattro volte campione nazionale. "Affrontare la Roma, la mia squadra del cuore, con il mio club, sarà bellissimo. Un salto al Roma Polo Club? Quella per il Polo è una passione nata tanti anni fa, grazie anche all'amicizia con Stefano, che mi ha spinto a iniziare a giocare seriamente. Penso sia uno sport che si unisce bene alla vita familiare, sia per il contesto elegante ma anche perché dà la possibilità di poter condividere tempo e spazi con i propri figli. Io, per esempio, gran parte del mio tempo libero lo dedico al polo e gioco con mia figlia". Poi Barnaba svela un retroscena: "In passato ho aiutato i Friedkin nella trattativa che ha portato all'acquisto della Roma".