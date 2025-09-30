Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Europa League, scelti gli arbitri di Roma-Lille e Bologna-Friburgo

I giallorossi saranno diretti dal belga Erik Lambrechts, mentre il serbo Minakovic arbitrerà gli uomini di Italiano
1 min

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la seconda giornata della fase campionato di Europa League, in programma giovedì 2 ottobre. La Roma di Gian Piero Gasperini ospiterà i francesi del Lille, con calcio d'inizio alle ore 18:45, mentre il Bologna di Italiano (alla stessa ora), se la vedrà con i tedeschi del Friburgo.

Gli arbitri di Roma e Bologna

Per dirigere Roma-Lille è stato scelto il belga Erik Lambrechts, che verrà coadiuvati dai connazionali Jo De Weirdt e Kevin Monteny come assistenti; il quarto uomo sarà Jasper Vergoote, mentre alla Var ci saranno il belga Bram Van Driessche e il portoghese Tiago Martins. Bologna-Friburgo, sarà invece diretta dal serbo Nenad Minakovic, con i connazionali Nikola Borovic e Bosko Boskovic guardalinee: il quarto ufficiale di gara sarà Milan Mitic, mentre alla Var ci saranno il croato Ivan Bebek e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

San Svilar, record e miracoliBologna a caccia di Lucumi