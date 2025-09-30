Europa League, scelti gli arbitri di Roma-Lille e Bologna-Friburgo

Sono stati designati gli arbitri per le gare valevoli per la seconda giornata della fase campionato di Europa League, in programma giovedì 2 ottobre. La Roma di Gian Piero Gasperini ospiterà i francesi del Lille, con calcio d'inizio alle ore 18:45, mentre il Bologna di Italiano (alla stessa ora), se la vedrà con i tedeschi del Friburgo.
Gli arbitri di Roma e Bologna
Per dirigere Roma-Lille è stato scelto il belga Erik Lambrechts, che verrà coadiuvati dai connazionali Jo De Weirdt e Kevin Monteny come assistenti; il quarto uomo sarà Jasper Vergoote, mentre alla Var ci saranno il belga Bram Van Driessche e il portoghese Tiago Martins. Bologna-Friburgo, sarà invece diretta dal serbo Nenad Minakovic, con i connazionali Nikola Borovic e Bosko Boskovic guardalinee: il quarto ufficiale di gara sarà Milan Mitic, mentre alla Var ci saranno il croato Ivan Bebek e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.