Europa League, scelti gli arbitri di Roma-Lille e Bologna-Friburgo

Gli arbitri di Roma e Bologna

Per dirigere Roma-Lille è stato scelto il belga Erik Lambrechts, che verrà coadiuvati dai connazionali Jo De Weirdt e Kevin Monteny come assistenti; il quarto uomo sarà Jasper Vergoote, mentre alla Var ci saranno il belga Bram Van Driessche e il portoghese Tiago Martins. Bologna-Friburgo, sarà invece diretta dal serbo Nenad Minakovic, con i connazionali Nikola Borovic e Bosko Boskovic guardalinee: il quarto ufficiale di gara sarà Milan Mitic, mentre alla Var ci saranno il croato Ivan Bebek e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.