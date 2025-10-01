Gasperini diretta prima di Roma-Lilla, segui la conferenza di oggi Europa League

La seconda partita di Europa League, probabilmente la più ostica di questa prima fase: domani all'Olimpico la Roma di Gian Piero Gasperini affronta il Lilla , sesto nel campionato francese a cinque punti dalla vetta. A Trigoria ne parla l'allenatore, Gian Piero Gasperini, accompagnato da Evan N'Dicka : dal turnover alla situazione infortunati, passando per obiettivi e possibili scelte in vista di Firenze, la cronaca in tempo reale delle dichiarazioni del tenico e del difensore giallorosso.

Gasperini sulle tre partite a settimana

"La fatica non è solo fisica, anche a livello mentale le tre partite sono impegnative. Non ho mai pensato che fosse un problema fisico, il problema è riuscire ogni volta a rientrare nelle partite che si giocano di volte in volta, questa è l'unica abitudine che dobbiamo acquisire: deve diventare normale e non eccezionale". La domande riguardava anche un eventuale turnover, ma Gasperini, come per Dovbyk e Ferguson, non ha dato indicazioni di formazione

N'Dicka: "Nessun segreto, sto molto a casa e vado in palestra"

"Io non gioco sempre bene, voi siete giornalisti ma non vedete tante cose come noi. Fuori dal campo lavoro un po' di più, vado in palestra, sto molto a casa e non esco: non c'è niente di speciale, non ci sono segreti": N'Dicka parla così dei suoi "segreti" per giocare sempre

Gasperini: "Non è usuale per me terminare con due centrocampisti in attacco"

A Gasperini viene chiesto di tornare sul tema della sua comfort zone da cui aveva detto di dover uscire a Roma: "Non è usuale per me finire le partite con due centrocampisti come attaccanti, come accaduto nel derby o a Nizza, ma è una situazione che ti costringe a fare questo"

N'Dicka: "Sto bene a Roma"

"Sto bene a Roma, molto. In difesa mi piace giocare e mi piace anche andare un po' più in avanti rispetto allo scorso anno: mi piace e mi trovo bene": queste le dichiarazioni di N'Dicka sul suo ruolo

Gasperini su Dovbyk e Ferguson

"Ferguson è un ragazzo di 21 anni che ha fatto bene due anni fa, la scorsa stagione ha avuto più difficoltà, vogliamo riportarlo su quelle che erano le speranze di qualche anno fa. Si sta applicando, lavora, lui e Dovbyk si alternano, l'importante è che abbiano una crescita sul piano atletico e fisico": Gasperini non dice chi giocherà domani, né lo lascia capire, al centro dell'attacco

+++ Via alla conferenza di Gasperini e N'Dicka +++

"Il Lilla è una squadra dinamica e organizzata, giocano in modo offensivo. Risultati non favorevoli, ma le prestazioni sono sempre state buone. Dobbiamo essere attenti e preparati": così Gian Piero Gasperini sul Lilla. Poco dopo tocca a N'Dicka, in italiano: "Guardo il campionato francese, li conosco, sono forti e veloci. Io sto bene, mi alleno bene e sono pronto per giovedì"

Centro sportivo Fulvio Bernardini, Trigoria, Roma