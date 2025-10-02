Europa League, Orsolini non basta: con il Friburgo finisce 1-1

Bologna-Friburgo 1-1: cronaca, statistiche e tabellino

Orsolini rompe l'equilibrio

Primo tempo equilibrato: il Bologna parte forte e crea la prima occasione; Castro sfiora il gol al 17', con una conclusione che si perde di poco al lato. Il Friburgo reagisce e crea due palle gol: Skorupski risponde da campione alle conclusioni di Manzambi e Lienhart, salvando il Bologna. L'equilibrio si sblocca al 36': Orsolini si avventa sulla corta respinta del portiere Atubolu su un tentativo ravvicinato di Freuler e insacca da due passi.

Adamu trova il pari, Odgaard sfiora il gol

La ripresa inizia con un cambio nel Friburgo: il tecnico Schuster richiama in panchina Grifo e inserisce Scherhant. Gli ospiti spingono sull'acceleratore e trovano il pareggio. Skorupski si supera nel rispondere ad un tentativo ravvicinato di Lienhart, ma il Var avvisa un fallo di mano di Castro e richiama il direttore di gara, che assegna il rigore: dal dischetto, Adamu insacca con freddezza. Il Bologna subisce il colpo e il Friburgo ne approfitta: Scherhant e Beste si presentano davanti al portiere rossoblù, che salva due volte il risultato. Il Bologna soffre, prova a reagire con un tentativo dal limite di Odgaard (palla sul fondo) e nel finale guadagna metri. Italiano inserisce Dallinga, Miranda e Bernardeschi al posto di Castro, Lykogiannis e Orsolini, poi Rowe per Cambiaghi. All'85' è ancora Odgaard a rendersi pericoloso e a sfiorare il nuovo vantaggio: la sua conclusione è respinta dal portiere. E' l'ultima emozione della gara. Bologna e Friburgo si dividono la posta.

