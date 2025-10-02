Europa League, Orsolini non basta: con il Friburgo finisce 1-1

BOLOGNA - Dopo il ko nella gara d'esordio sul campo dell'Aston Villa, il Bologna non va oltre l'1-1 casalingo con il Friburgo, nella sfida valevole per la 2ª giornata della fase campionato di Europa League. Gli uomini di Italiano chiudono il primo tempo in vantaggio (gol di Orsolini), ma si lasciano recuperare nella ripresa da un rigore di Adamu. Skorupski salva più volte i risultato, prima dell'inutile assedio finale dei padroni di casa.
Bologna-Friburgo 1-1: cronaca, statistiche e tabellino
Orsolini rompe l'equilibrio
Primo tempo equilibrato: il Bologna parte forte e crea la prima occasione; Castro sfiora il gol al 17', con una conclusione che si perde di poco al lato. Il Friburgo reagisce e crea due palle gol: Skorupski risponde da campione alle conclusioni di Manzambi e Lienhart, salvando il Bologna. L'equilibrio si sblocca al 36': Orsolini si avventa sulla corta respinta del portiere Atubolu su un tentativo ravvicinato di Freuler e insacca da due passi.
Adamu trova il pari, Odgaard sfiora il gol
La ripresa inizia con un cambio nel Friburgo: il tecnico Schuster richiama in panchina Grifo e inserisce Scherhant. Gli ospiti spingono sull'acceleratore e trovano il pareggio. Skorupski si supera nel rispondere ad un tentativo ravvicinato di Lienhart, ma il Var avvisa un fallo di mano di Castro e richiama il direttore di gara, che assegna il rigore: dal dischetto, Adamu insacca con freddezza. Il Bologna subisce il colpo e il Friburgo ne approfitta: Scherhant e Beste si presentano davanti al portiere rossoblù, che salva due volte il risultato. Il Bologna soffre, prova a reagire con un tentativo dal limite di Odgaard (palla sul fondo) e nel finale guadagna metri. Italiano inserisce Dallinga, Miranda e Bernardeschi al posto di Castro, Lykogiannis e Orsolini, poi Rowe per Cambiaghi. All'85' è ancora Odgaard a rendersi pericoloso e a sfiorare il nuovo vantaggio: la sua conclusione è respinta dal portiere. E' l'ultima emozione della gara. Bologna e Friburgo si dividono la posta.
