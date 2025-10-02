Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Tre ripetizioni e tre errori di un singolo rigore, c'è un precedente: è accaduto anche alla Lazio contro il Napoli

Non solo Dovbyk e Soulé in Europa League: era successo anche nel campionato italiano più di 40 anni fa
2 min

La Roma è uscita sconfitta 1-0 all’Olimpico contro il Lille in Europa League, ma ciò che è accaduto all’80’ resterà nella storia delle competizioni europee.

Tre rigori sbagliati di fila: era già successo

I giallorossi hanno avuto a disposizione un calcio di rigore ripetuto tre volte: prima Dovbyk si è visto respingere la conclusione da Ozer, con il tiro fatto ribattere per il movimento anticipato del portiere. Alla seconda occasione, stesso esito: nuovo errore dell’ucraino e nuova parata, ma ancora un’irregolarità dell’estremo difensore. Dal dischetto si è quindi presentato Soulé, che però non ha cambiato la sorte: terza parata di Ozer e record europeo, mai verificatosi prima.

Il precedente in Serie A

Un episodio simile era avvenuto in Serie A oltre quarant’anni fa, nella stagione 1983/84. Protagonista la Lazio, in una sfida contro il Napoli. Anche allora furono tre i tentativi dal dischetto: Bruno Giordano fallì i primi due, entrambi da ripetere per irregolarità, mentre al terzo tentativo Vincenzo D’Amico spedì la palla a lato.

 

 

Tutte le news di Europa League

