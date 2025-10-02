Italiano: "Sappiamo qual è il nostro obiettivo, l'anno scorso eravamo messi peggio"

Bologna, Italiano: "Mi aspettavo che il Friburgo calasse fisicamente"

Così Vincenzo Italiano ai microfoni di Sky Sport: "Il primo tempo mi è piaciuto molto, lo abbiamo approcciato bene ritrovando compattezza e concedendo quasi nulla agli avversari, a parte qualche calcio d’angolo. Nella ripresa, invece, mi aspettavo che il Friburgo calasse fisicamente e invece hanno tenuto botta fino al novantesimo con giocatori strutturati e anche qualitativi. Li abbiamo sofferti un po’ e alla fine è venuto fuori un pareggio. Non è più di un punto, ma serve, soprattutto per la prestazione. Nel secondo tempo loro dal punto di vista fisico pensavo stessero peggio, hanno gente qualitativa. Li abbiamo sofferti". E poi ha aggiunto: "Non abbiamo avuto l’occasione di crearci qualche break, a parte quando è entrato Rowe, Bernardeschi e Dallinga. Sappiamo qual è il nostro obiettivo, ci crediamo di passare questo primo turno. I ragazzi devono stare sereni, l’anno scorso eravamo messi peggio a questo punto della stagione. Cresceremo tutti e troveremo soluzioni per fare prestazioni complete. Siamo al 2 di ottobre, dobbiamo stare sereni. Abbiamo margini e metteremo a posto tante cose".

Italiano: "Non è facile giocare più partite ravvicinate. Aspettative? Non devono essere pressioni negative"

Italiano ha poi proseguito: "Se sei in vantaggio e l’avversario deve rimontare alza la qualità, loro mi hanno fatto una bella impressione. Non è facile giocare più partite ravvicinate. Quella di oggi può essere mancanza di brillantezza e tante altre cose. Se sono cresciute le aspettative è grazie a quello che siamo stati in grado di fare. Ci sono aspettative ma non devono essere pressioni negative. Per me l’allenamento migliore sarà la partita. Qualche dettaglio devi trovare gli spazi per curarlo ma la partita è fondamentale. Cercheremo di trovare la chiave giusta".