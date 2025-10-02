Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Roma, non si tirano così i rigori. Ma in Europa così non si gioca

Özer ha detto due volte no a Dovbyk e una a Soulé, in una sequenza folle che ha esaltato il portiere turco del Lille, implacabile nell'approfittare degli errori dal dischetto e, soprattutto, di una squadra imprecisa, distratta in difesa e sterile in attacco
Xavier Jacobelli
E pensare che il 18 febbraio scorso, non appena la sua Atalanta era stata eliminata dalla Champions per mano del Bruges, dopo l'errore di Lookman dal dischetto Gasperini aveva definito il Pallone d'Oro africano "il peggior rigorista mai visto". Si presume che il 2 ottobre, all'Olimpico, Gian Piero si sia ricreduto,

