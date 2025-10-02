Roma, non si tirano così i rigori. Ma in Europa così non si gioca

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON
E pensare che il 18 febbraio scorso, non appena la sua Atalanta era stata eliminata dalla Champions per mano del Bruges, dopo l'errore di Lookman dal dischetto Gasperini aveva definito il Pallone d'Oro africano "il peggior rigorista mai visto". Si presume che il 2 ottobre, all'Olimpico, Gian Piero si sia ricreduto,
