La Roma trova l'arbitro Meler: quando Gaperini si infuriò con lui in diretta tv 

La designazione dell'arbitro turco Halil Umut Meler per la partita di Europa League tra Roma e Viktoria Plzen, in programma giovedì sera all'Olimpico. fa discutere a palla ferma per il precedente negativo vissuto in prima persona da Gasperini. Bisogna tornare indietro fino al rigore fantasma concesso al Club Brugge contro l' Atalanta in Champions League per un tocco inesistente di Hien, definito dal The Athletic "il peggior rigore della storia del calcio". Meler arbitrerà per la prima volta i giallorossi, ma ha già incrociato squadre italiane. La sua carriera è segnata da episodi drammatici: spicca l'aggressione subita il 11 dicembre 2023 al termine di Ankaragucu-Caykur Rizespor in Süper Lig, dove il presidente di casa Faruk Koca lo colpì con pugni e calci dopo un rigore al 97', causandogli un trauma cranico e fratture al costato (l'incidente portò alla sospensione temporanea del campionato turco ), ma nel curriculum del fischietto ci sono anche polemiche in Arabia Saudita per la partita tra Al Shabaab e Al Hilal.

Gasperini e le parole sull'arbitro Meler

"L'arbitro ci ha spiegato la decisione? La deve spiegare a tutto il calcio, mica a noi. Prima in Europa non si fischiavano questi contatti? Dall'Italia stiamo contagiando tutto il calcio, che va in una direzione diversa da quello che è. Tutti i protagonisti hanno un’idea completamente diversa sui falli di mano, ma soprattutto sui contatti, che sono diventati il vero dramma. Ormai i calciatori simulano di continuo, si buttano, urlano subito e amplificano con la speranza di rubacchiare un giallo o un rigore. Siamo lontani dallo spirito dal calcio, che va in una direzione guidata da pochi ma non so da chi. Di sicuro non mi piace quello che sta diventando, non conosco più le regole di questo sport. Si sta eliminando il contatto o non lo si distingue, ora toccherà correre e saltare come i pinguini. Regolamento e arbitraggi sono oggi distanti da quello che sostengono i calciatori, ormai è uno sport diverso da quello che è stato per secoli", disse l'ex allenatore dell'Atalanta dopo la gara di Champions.