Roma, Gasperini ci prova in tutti i modi (anche fantasiosi): le possibili soluzioni per rimediare alle difficoltà

La Roma e i nuovi

Gasperini non si è mai trincerato dietro l’alibi della rosa corta, pur dovendo fare i conti con diversi elementi ancora in ritardo. Ghilardi non ha ancora esordito, Ziolkowski sta solo adesso assaggiando il campo, Tsimikas non convince, El Aynaoui ha collezionato appena 91 minuti complessivi in Serie A, Ferguson fatica a trovare fiducia e gol. L’unico nuovo ad aver realmente inciso è Wesley. Così, ancora una volta, è la vecchia guardia a dare le risposte più solide, quelle che Gasperini pretende tra intensità, attenzione e spirito di sacrificio. Come Pellegrini che è stato rispolverato, e da mediano (dove Gasp lo vede realmente) ha giocato trequartista per necessità. E naturalmente poi c’è la qualità di quei giocatori che sono imprescindibili nel proprio ruolo e che non possono essere invece dei jolly in altre posizioni del campo. Quindi Mancini, Koné, Cristante e Soulé (oltre chiaramente a Svilar, altro pilastro di Gasp): loro sono lo zoccolo duro della Roma, da loro il tecnico costruisce la sua formazione. E le loro risposte sono certamente positive. La Roma oggi corre, suda e combatte, sia a Trigoria che in campo. Il tecnico la sta modellando giorno dopo giorno, correggendo, adattando e forgiando il gruppo a sua immagine e somiglianza. È la sua mano a rendere questa squadra, nonostante i limiti, sempre più consapevole e convinta dei propri mezzi.