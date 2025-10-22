Gasperini prima di Roma-Viktoria Plzen: "Vogliamo tornare subito a vincere, fiduciosi dopo la partita con l'Inter"

"Dobbiamo andare avanti così, con voglia di vincere, ma sapendo che le partite sono tutte difficili. Per venirne a capo dobbiamo metterci attenzione e mentalità. Ci aspetta una partita importante, abbiamo bisogno di vincere per andare avanti in classifica. Dobbiamo cercare partita per partita i punti per salire in classifica, che con la nuova formula è sempre molto corta. Ogni partita è importante, la cosa più importante per noi è tornare a vincere dopo aver perso col Lille. Per quanto riguarda le difficoltà offensive proprio la partita con l'Inter ci ha dato una fiducia diversa, abbiamo tirato spesso in area contro una squadra così forte dietro come loro. È un bel segnale. Abbiamo gente di qualità al tiro come Dybala , Soulé , Dovbyk e Bailey . È un primo passo. Possiamo essere più precisi poi ci sono gli episodi come i rigori e le occasioni a porta vuota fallite, sono momenti. Ma se la squadra produce tanto è un bel segnale". Così Gian Piero Gasperini alla vigilia di Roma-Viktoria Plzen , gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League . Al suo fianco Celik : "Posso come braccetto o quinto, per me non è un problema. Per me conta solo fare una buona prestazione. Sono concentrato. Rinnovo? Sono contento a Roma . Vediamo cosa succede. Sono felice di lavorare con Gasperini con lui si migliora sempre".

Gasperini: "Bailey? Non ci sono riserve e titolari, difficile possa partire dall'inizio"

Gasperini ha poi aggiunto: "Angeliño? C'è un comunicato medico, ci sono degli accertamenti in corso, non posso entrare nel merito. Dovete fare affidamento su quello che dicono i medici. Tutti ci auguriamo che torni disponibile al più presto. Per il resto, incrocio le dita, ma sono tutti disponibili. Bailey? Titolari sono tutti quelli che giocano, dall'inizio o entrano. Chi va in campo è un titolare, purtroppo sono undici che possono partire dall'inizio. Nello specifico è difficile possa partire dall'inizio, l'importante è che sia guarito. Andrà recuperato, ci vorrà qualche settimana perché possa arrivare alla miglior condizione possibile. Qualche spezzone di partita può farlo".

Roma, Gasperini: "Ruotare è necessario, Bailey è un esterno non un centravanti"

Sulle rotazioni in attacco, Gasperini ha commentato: "Ruotare è sempre necessario per ogni squadra in Italia e in Europa. Da dopo il Covid, con le cinque sostituzioni, è così. Le sostituzioni ci sono sempre e riguardano almeno un paio di attaccanti, in genere, è il calcio di oggi da quanto sono stati introdotti i cinque cambi, ecco perché non si può parlare di titolari e riserve. Bailey è solo un esterno o può giocare al centro? Per emergenze varie si pò fare tutto, ma non credo abbia la caratteristiche di un centravanti. Il suo ruolo è esterno, la mia intenzione è portarlo un po' più centralmente verso la porta".