Gasperini scopre l'arbitro della partita in conferenza: "È quello di Bruges?". La reazione dice tutto

"Buongiorno, mister. Volevo chiederle due parole sull'arbitro di domani perché è un arbitro che lei, purtroppo per lei, conosce molto bene, per quel che è successo col Bruges l'anno scorso...". "Uhm!". Sguardo sorpreso. Testa rivolta verso la sua sinistra. Occhi chiusi come per un momento di raccoglimento e, infine, un sorriso a trentadue denti. Mentre in sala stampa tutti scoppiavano a ridere, compreso il giornalista che gli stava rivolgendo la domanda per una valutazione sulla designazione. Così Gian Piero Gasperini ha preso coscienza, letteralmente in diretta , della designazione dell'arbitro turco Halil Umut Meler per Roma-Viktoria Plzen , gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League .

Meler arbitra Roma-Viktoria Plzen: "Giuro che non lo sapevo!"

Continuando a sorridere, Gasperini ha chiarito: "Giuro che non lo sapevo!". L'addetto stampa ha confermato: "È lui, è lui!". "Quello di Bruges", ha proseguito Gasperini prendendone definitivamente atto. Poi ha spiegato: "Non ero a conoscenza della designazione. Questo per farvi capire quanto è importante per me, la mia attenzione su queste cose. Non so. A Bruges, quel calcio di rigore, è stato veramente un episodio che ci ha buttato fuori, perché lo abbiamo pagato pesantemente avendo avuto rigore contro al 93' e subendo gol al primo minuto della partita di ritorno, quindi...".

Gasperini e gli errori arbitrali: "Quando finisce la parita cancello tutto e vado oltre"

Infine, il tecnico della Roma ha concluso: "Detto questo, va beh! Non lo sapevo, però io ho una abitudine: per quanto, alle volte, gli episodi facciano abbastanza arrabbiare, quando finisce la partita, magari non al novantesimo, ma al 120' cancello tutto e penso alla partita successiva".