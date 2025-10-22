Gasperini scopre l'arbitro della partita in conferenza: "È quello di Bruges?". La reazione dice tutto
"Buongiorno, mister. Volevo chiederle due parole sull'arbitro di domani perché è un arbitro che lei, purtroppo per lei, conosce molto bene, per quel che è successo col Bruges l'anno scorso...". "Uhm!". Sguardo sorpreso. Testa rivolta verso la sua sinistra. Occhi chiusi come per un momento di raccoglimento e, infine, un sorriso a trentadue denti. Mentre in sala stampa tutti scoppiavano a ridere, compreso il giornalista che gli stava rivolgendo la domanda per una valutazione sulla designazione. Così Gian Piero Gasperini ha preso coscienza, letteralmente in diretta, della designazione dell'arbitro turco Halil Umut Meler per Roma-Viktoria Plzen, gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League.
Meler arbitra Roma-Viktoria Plzen: "Giuro che non lo sapevo!"
Continuando a sorridere, Gasperini ha chiarito: "Giuro che non lo sapevo!". L'addetto stampa ha confermato: "È lui, è lui!". "Quello di Bruges", ha proseguito Gasperini prendendone definitivamente atto. Poi ha spiegato: "Non ero a conoscenza della designazione. Questo per farvi capire quanto è importante per me, la mia attenzione su queste cose. Non so. A Bruges, quel calcio di rigore, è stato veramente un episodio che ci ha buttato fuori, perché lo abbiamo pagato pesantemente avendo avuto rigore contro al 93' e subendo gol al primo minuto della partita di ritorno, quindi...".
Gasperini e gli errori arbitrali: "Quando finisce la parita cancello tutto e vado oltre"
Infine, il tecnico della Roma ha concluso: "Detto questo, va beh! Non lo sapevo, però io ho una abitudine: per quanto, alle volte, gli episodi facciano abbastanza arrabbiare, quando finisce la partita, magari non al novantesimo, ma al 120' cancello tutto e penso alla partita successiva".