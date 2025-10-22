Gasperini si improvvisa giornalista e fa una domanda: "Celik ha giocato bene no? Quasi quasi lo provo punta..."
"A proposito della posizione in campo di Celik, posso fare una domanda io? Ma come ha giocato contro l'Inter? Ha giocato bene? Ha giocato bene da quinto? In altre partite ha fatto bene da terzo? Sì? E, allora! Conta quello! Cioè, ma cos'altro conta? Alla fine cosa è davvero importante?". Si è chiusa così, con Gasperini che ridendo si è improvvisato giornalista, la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Viktoria Plzen, gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League.
Celik sulla posizione in campo: "In Turchia ho giocato ovunque, non fa differenza"
Un quesito sorto le tante domande poste a Celik sulla posizione preferite in campo. All'ultima il calciatore della Roma aveva risposto: "In Turchia ho giocato in quase tutte le posizioni della difesa, quindi per me non fa differenza e non resto sorpreso quando Gasperini mi chiede di cambiare posizione".
Celik capitano o attaccante, Gasperini sta al gioco e ci ride su
Alzandosi per lasciare la sala stampa, con il trasmettitore ancora in mano e il microfono acceso, Gasperini ha aggiunto: "È più importante la prestazione che ha fatto o dove ha giocato?". I giornalisti, condividendo l'opinione di Gasperini, sono stati al tono scherzoso replicando: "Mister io lo farei capitano!". "Questo è un altro discorso" ha chiosato Gasperini. "Allora si può provare punta", Gasperini ha riso e annuendo ha concluso: "Quasi quasi...".