Gasperini si improvvisa giornalista e fa una domanda: "Celik ha giocato bene no? Quasi quasi lo provo punta..."

"A proposito della posizione in campo di Celik , posso fare una domanda io? Ma come ha giocato contro l' Inter ? Ha giocato bene? Ha giocato bene da quinto? In altre partite ha fatto bene da terzo? Sì? E, allora! Conta quello! Cioè, ma cos'altro conta? Alla fine cosa è davvero importante?". Si è chiusa così, con Gasperini che ridendo si è improvvisato giornalista, la conferenza stampa alla vigilia di Roma-Viktoria Plzen , gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League .

Celik sulla posizione in campo: "In Turchia ho giocato ovunque, non fa differenza"

Un quesito sorto le tante domande poste a Celik sulla posizione preferite in campo. All'ultima il calciatore della Roma aveva risposto: "In Turchia ho giocato in quase tutte le posizioni della difesa, quindi per me non fa differenza e non resto sorpreso quando Gasperini mi chiede di cambiare posizione".

Celik capitano o attaccante, Gasperini sta al gioco e ci ride su

Alzandosi per lasciare la sala stampa, con il trasmettitore ancora in mano e il microfono acceso, Gasperini ha aggiunto: "È più importante la prestazione che ha fatto o dove ha giocato?". I giornalisti, condividendo l'opinione di Gasperini, sono stati al tono scherzoso replicando: "Mister io lo farei capitano!". "Questo è un altro discorso" ha chiosato Gasperini. "Allora si può provare punta", Gasperini ha riso e annuendo ha concluso: "Quasi quasi...".