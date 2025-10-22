L'allenatore del Viktoria Plzen: "I tifosi della Roma più importanti di quelli della Lazio come tifo e rumore"  

Il tecnico del Viktoria Plzen e il confronto tra i tifosi di Roma e Lazio

"Domani dobbiamo essere pronti a gestire l'atmosfera dello stadio Olimpico. Siamo venuti qui a Marzo e sono contento che i miei ragazzi abbiano già vissuto l'atmosfera che si vive nella capitale. Ma credo che i tifosi della Roma siano più importanti di quelli della Lazio a livello di atmosfera e tifo e quindi noi dobbiamo dare il nostro meglio per mostrare le nostre capacità", ha detto il tecnico del Viktoria Plzen.