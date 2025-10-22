L'allenatore del Viktoria Plzen: "I tifosi della Roma più importanti di quelli della Lazio come tifo e rumore"
"I tifosi della Roma sono più importanti di quelli della Lazio". Martin Hysky, tecnico del Viktoria Plzen, che affronterà la Roma nella prossima giornata della fase campionato di Europa League, ricorda l’atmosfera vissuta all’Olimpico nella gara valevole per gli ottavi di finale della scorsa edizione del torneo contro i biancocelesti. E paragona le due tifoserie.
Il tecnico del Viktoria Plzen e il confronto tra i tifosi di Roma e Lazio
"Domani dobbiamo essere pronti a gestire l'atmosfera dello stadio Olimpico. Siamo venuti qui a Marzo e sono contento che i miei ragazzi abbiano già vissuto l'atmosfera che si vive nella capitale. Ma credo che i tifosi della Roma siano più importanti di quelli della Lazio a livello di atmosfera e tifo e quindi noi dobbiamo dare il nostro meglio per mostrare le nostre capacità", ha detto il tecnico del Viktoria Plzen.