Nedved e la frase ai tifosi della Roma in diretta tv: "Siete fortunati..."

Nedved: "Gasperini? Siete fortunati, l'ho sempre amato"

Così Pavel Nedved ai microfoni di Sky Sport: "Il Viktoria lo conosco, ovviamente, perché sto seguendo un po’ di giocatori per la nazionale. Ho iniziato a giocare qui a 14 anni, mi ha fatto piacere accompagnarla qui a Roma, con il massimo rispetto. Un grande piacere essere qua. I numeri del Viktoria? Stanno cambiando modulo di gioco, si stanno abituando a giocare a quattro, con un gioco offensivo. Hanno qualche problema a livello difensivo, per il livello dell’Europa League dobbiamo vedere. Peccato che non tutti i loro giocatori sono di nazionalità ceca. Gasperini? Ho sempre amato Gasperini, l’ho sempre seguito, un gioco offensivo, tanti duelli, siete fortunati che Roma può avere un allenatore del genere. Allenatore di livello mondiale assoluto".

La Juve, i derby di Roma e l'Italia al Mondiale

Pavel Nedved, oggi presente all'Olimpico in rappresentanza della Federazione ceca, non ha certo smesso di seguire il calcio italiano e la nostra Serie A: "Ho parlato con Federico Balzaretti un attimo fa, è molto equilibrato il campionato italiano, si è alzato il livello di tutte, anche se vedo sempre l’Inter avanti a tutte. Il momento della Juve? C’è stata la reazione a Madrid, lo so quanto sia difficile vestire questi colori, quanto sia difficile giocare lì. Lì devi essere sempre al 100%, altrimenti non hai nessuna chance di sopravvivere in questa squadra. Hanno bisogno di tempo per tornare la Juve vera. Il derby di Roma? Sempre bellissimi, è stato bellissimo giocare i derby, ho cominciato qua quasi 30 anni fa, sembra incredibile. Partite più difficili della mia vita calcistica, ma anche le più belle. L'Italia al Mondiale? Spero che ci vada, ma spero di non incontrarla agli spareggi, spero ci vada prima", ha detto con un sorriso la "Furia Ceca".