Roma sotto 2-0 in casa con il Plzen, tifosi furiosi sui social: "Ma siamo su scherzi a parte?"

Roma, tifosi furiosi sui social dopo il primo tempo con il Viktoria Plzen: "Ridicoli..."

"Ma pensa te, se non giochi segnano gli altri...", questo uno dei moltissimi commenti pubblicati dagli utenti di fede giallorossa su X e sui vari social collegati all'hashtag #RomaViktoria. Un'estrema sintesi del primo tempo della gara di Europa League in scena stasera all'Olimpico, dove non sono mancati i fischi del pubblico per l'approccio della squadra di Gasperini. Atteggiamento sbagliato e tanti errori di natura tecnica, che per alcuni hanno addirittura rimesso in discussione la rosa della Roma: "Sta squadra é piena di giocatori scarsi e che non sanno correre", si legge. E poi ancora, dal laconico "semplicemente ridicoli" a chi condanna la tradizione dei giallorossi nei primi impegni in campo internazionale: "In Europa dobbiamo sempre partire di me**a, non c'è niente da fa...". C'è poi chi rincara la dose e boccia l'esordio dal 1' di Ziolkowski, che non ha retto lo scontro fisico con Adu in occasione della prima rete di marca ceca: "E menomale che non aveva sorpreso nessuno... Siamo su scherzi a parte?", scrive un altro tifoso, facendo riferimento alle parole di Gasperini alla vigilia. "Grande soddisfazione per la società, daje...", aggiunge un supporter giallorosso, richiamando anche le dichiarazioni del ds Massara nel pre gara.