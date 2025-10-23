Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Ziolkowski flop, Gasperini lo toglie dopo mezz'ora: il difensore reagisce così...

Il ventenne polacco non ha preso bene l'avvicendamento con El Shaarawy e non è riuscito a nascondere la sua delusione
2 min
TagsZiolkowskiGasperiniRoma-Viktoria Plzen

È durata mezz'ora la partita di Jan Ziolkowski. Gasperini lo ha sostituito con la Roma sotto 2-0 all'Olimpico contro il Viktoria Plzen nella gara valida per la terza giornata della Fase Campionato di Europa League. Il ventenne difensore polacco non ha preso bene l'avvicendamento con Stephan El Shaarawy nel corso del primo tempo e non è riuscito a nasconderlo.

Ziolkowski contrariato per la sostituzione alla mezz'ora di Roma-Viktoria Plzen

Uscendo dal campo, Ziolkowski ha lanciato un'occhiataccia a Gasperini, gli ha dato a malapena la mano e si accomodato in panchina, accolto da Cristante, che ha provato a rincuorarlo dandogli il cinque. Evidentemente non abbastanza per far sbollire la rabbia per non aver retto nel confronto fisico con Adu in occasione del gol del vantaggio della formazione ospite. Ziolkowski ha iniziato a borbottare qualcosa, visibilmente contrariato. Il team manager Todaro si è infine avvicinato per parlargli e, probabilmente, calmarlo.

 

