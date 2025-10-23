Europa League, il Lione di Fonseca vola in testa. Cade il Porto di Farioli, crisi Rangers

Cala il sipario sulla terza giornata di Europa League . Ecco tutti i risultati della serata, con il Lione di Fonseca , il Braga e il Midtjylland che si confermano capoliste a punteggio pieno. Crollano, a sorpresa, il Porto di Farioli e l' Aston Villa di Emery , mentre è crisi per i Rangers , prossimi avversari della Roma.

Europa League, la classifica

Europa League, calendario e risultati

Il Lione di Fonseca in testa, Rangers ancora ko

Le partite delle 18:45 regalano subito le prime sorprese. Oltre al Bologna che batte la Steaua, il Braga e il Lione si confermano le capoliste della classifica. I portoghesi battono Stella Rossa per 2-0, mentre la squadra di Fonseca batte il Basilea per 2-0 (Tolisso e Moreira). Per entrambe le squadre è il terzo successo in tre giornate, capoliste a punteggio pieno con 9 punti. Crollano a sorpresa i Rangers e l'Aston Villa. Gli scozzesi collezionano la terza sconfitta in Europa League, con Danny Rohl che debutta in panchina subendo tre gol dal Brann. I Rangers saranno i prossimi avversari della Roma. Mentre gli inglesi frenano dopo due vittorie consecutive perdendo contro GA Eagles per 2-1. Il Fenerbache di Domenico Tedesco colleziona la seconda vittoria consecutiva contro lo Stoccarda e si porta a quota 6 punti, mentre il Ferencvaros beffa il Salisburgo (ancora a quota 0 punti) per 3-2. Infine pareggio senza reti tra Genk e Real Betis.

Crolla il Porto di Farioli, ko anche Calabria con il Panathinaikos

In serata oltre la sconfitta della Roma, si ferma anche il Porto di Farioli che fallisce l'occasione di ritrovarsi in testa a punteggio pieno. I portoghesi vengono fermati per 2-0 dal Nottingham Forest del nuovo tecnico Dyche, che trovano così la prima vittoria in questa Europa League. A volare in testa, insieme a Braga e Lione, sono i danesi del Midtjylland, che battono 3-0 il Maccabi e rimangono a punteggio pieno. Nizza ancora ko (terza sconfitta su tre) contro il Celta Vigo per 2-1, mentre il Celtic trova la prima vittoria contro lo Strum (2-1). Vince il Feyenoord dopo due sconfitte consecutive: gli olandesi battono 3-1 il Panathinaikos dell'ex Milan Calabria. Il Lille non riesce a rimontare il PAOK, che vince per 4-3 mentre la sfida tra Malmoe e Dinamo Zagabria finisce 1-1, con i croati che falliscono l'aggancio alla vetta. Il Friburgo vince 2-0 contro l'Utrecht e si porta nelle zone alte della classifica e, infine, lo Young Boys batte 3-2 il Ludogorets.