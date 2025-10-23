Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Diretta Gasperini dopo Roma-Viktoria Plzen: segui conferenza e interviste in tv LIVE

Leggi tutte le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine della sfida di Europa League andata in scena all'Olimpico: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsGasperiniRomaEuropa League
Aggiorna

Seconda sconfitta in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, che cade ancora allo stadio Olimpico contro il Viktoria Plzen, nella sfida valida per la terza giornata della League Phase. Non basta il rigore segnato nella ripresa dal solito Dybala. Al termine dei 90 minuti, l'analisi del tecnico giallorosso: segui in diretta la conferenza stampa e le interviste in tv su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

23:00

Come cambia la classifica dell'Europa League dopo il ko della Roma

Va in archivio la terza giornata della fase campionato di questa Europa League: come cambia la classifica dopo la sconfitta incassata dalla Roma contro il Viktoria Plzen. LEGGI QUI

22:56

Non basta Dybala, primo gol in Europa League per la Joya

Paulo Dybala, partito dal 1' questa sera, ancora protagonista con la maglia della Roma. Il rigore odierno rappresenta anche il primo gol in questa edizione dell'Europa League per la Joya.

22:54

La Roma perde in casa con il Viktoria Plzen: a breve l'analisi di Gasperini

Alla Roma di Gian Piero Gasperini non basta il rigore realizzato da Paulo Dybala. All'Olimpico finisce 2-1 per il Viktoria Plzen. A breve l'analisi del tecnico giallorosso a Sky Sport e in conferenza stampa.

Stadio Olimpico - Roma

 

