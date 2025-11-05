Roma, 1500 tifosi in missione a Glasgow: il dodicesimo uomo all’Ibrox

Saranno circa 1.500 i tifosi della Roma presenti domani sera all’ Ibrox Stadium di Glasgow per sostenere la squadra di Gasperini nella delicata sfida di Europa League contro i Rangers . Un seguito importante, come sempre accade nelle trasferte europee, che testimonia ancora una volta la passione e la fedeltà del popolo giallorosso , pronto a farsi sentire anche in uno degli stadi più caldi del Regno Unito . Le autorità locali, in collaborazione con la Roma e la UEFA , hanno fornito una serie di indicazioni logistiche e di sicurezza per tutti i tifosi in viaggio verso la Scozia . Il punto di incontro designato per i sostenitori giallorossi sarà George Square e The Merchant City , due zone centrali di Glasgow dove sarà possibile radunarsi prima di partire alla volta dello stadio. Da lì, i tifosi potranno utilizzare la metropolitana di Glasgow , che opera su un circuito circolare, e scendere alla stazione di Govan . Dalla fermata di Govan si potrà raggiungere l’ Ibrox Stadium in circa 10 minuti a piedi, percorrendo Broomloan Road . Chi preferisse, potrà arrivare allo stadio anche a piedi dal centro (tra i 45 e i 60 minuti di cammino) oppure in taxi.

Rangers-Roma, tutte le info per l'accesso ad Ibrox

All’arrivo all’impianto, tutti i tifosi della Roma saranno sottoposti a un controllo dei biglietti e a una perquisizione personale da parte delle forze di sicurezza. Non sarà consentito introdurre borse o zaini più grandi di un foglio A4, e non saranno disponibili depositi bagagli nei pressi dello stadio. Le autorità scozzesi hanno inoltre ricordato che è reato entrare o trovarsi all’interno dell’Ibrox sotto l’effetto dell’alcol, e che è vietato fumare all’interno dell’impianto, incluse le sigarette elettroniche. Un vademecum chiaro e dettagliato, utile per vivere in sicurezza una serata che si preannuncia intensa. La Roma potrà contare su un sostegno caldo e compatto, come sempre accade in Europa: 1.500 voci giallorosse pronte a farsi sentire anche nel fortino di Glasgow.