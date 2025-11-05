Roma, rifinitura all'Ibrox: la scritta in stile Anfield accoglie i giallorossi 

GLASGOW (dall’inviato) - “This is Ibrox.” La frase campeggia all’esterno dello stadio e su alcuni cartelloni laterali al campo, ai lati del tunnel, e oggi pomeriggio ha accolto la Roma durante la rifinitura sul prato bagnato dell’impianto scozzese. Parole semplici ma dal significato profondo, simbolo dell’orgoglio e della storia dei Rangers , che ricordano a chi entra chi sta per affrontare e cosa rappresenta questo stadio.

Per la prima volta in trasferta, Gasperini ha scelto di svolgere la rifinitura all’Ibrox per far abituare i giocatori al terreno bagnato dalla pioggia incessante e alle temperature più basse rispetto a Roma. Un test utile anche per prendere confidenza con il campo prima della sfida di domani contro i Rangers, valida per la quarta giornata di Europa League.

Durante l’allenamento erano assenti Dybala, Ferguson e Bailey, rimasti a Roma per infortunio, così come Baldanzi e Vasquez, non inseriti nella lista UEFA. Nonostante le assenze, la squadra ha potuto concentrarsi sui dettagli tattici e sugli ultimi accorgimenti prima della partita.

Ispirata alla celebre scritta di Anfield, “This is Anfield”, la frase “This is Ibrox” è diventata un vero e proprio marchio del club di Glasgow, un rito simbolico che tutte le squadre osservano prima di scendere in campo. Oggi la Roma ha potuto percepire quel peso, quel richiamo alla tradizione, prima di affrontare il terreno e le tribune dello stadio, pronte a ospitare migliaia di tifosi domani sera.

Un passo verso il campo, un’occhiata alla scritta, e poi sarà il momento di trasformare l’allenamento in partita: l’Ibrox è pronto, e la Roma lo affronterà sapendo che qui il calcio è storia, identità e orgoglio.