Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Mancini e la battuta su De Rossi al Genoa che fa ridere tutti: "Non gli portiamo sfiga..."

Uno dei capitani della Roma, in sala stampa a Glasgow, risponde così a una domanda sul suo ex allenatore
Jacopo Aliprandi
1 min

INVIATO A GLASGOW - La domanda arriva alla fine della conferenza: a Gianluca Mancini e Gian Piero Gasperini viene chiesto un commento sull'arrivo di Daniele De Rossi al Genoa. L'allenatore non risponde e chiede: "Non è ancora ufficiale..." e lo stesso Mancini decide di non rispondere visto che, appunto, non c'è ancora l'ufficialità che arriverà domani. Prima, però, se la cava con una battuta: "Non gli portiamo sfiga...". In sala stampa ridono tutti ed è anche giusto così. Visto come vanno le cose nel calcio, sempre meglio aspettare le forme.

De Rossi al Genoa, quando sarà ufficiale

Daniele De Rossi arriverà a Genova in serata: domani firma sul contratto e primo allenamento, venerdì la probabile presentazione. E a quel punto sì che da Roma potrà arrivare l'in bocca al lupo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Europa League

Da non perdere

Rosella Sensi su De Rossi: "Merita e dimostrerà"De Rossi-Galloppa, la statistica e quella volta nel 2008
Unisciti alla community