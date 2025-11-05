Mancini e la battuta su De Rossi al Genoa che fa ridere tutti: "Non gli portiamo sfiga..."

INVIATO A GLASGOW - La domanda arriva alla fine della conferenza: a Gianluca Mancini e Gian Piero Gasperini viene chiesto un commento sull'arrivo di Daniele De Rossi al Genoa. L'allenatore non risponde e chiede: "Non è ancora ufficiale..." e lo stesso Mancini decide di non rispondere visto che, appunto, non c'è ancora l'ufficialità che arriverà domani. Prima, però, se la cava con una battuta: "Non gli portiamo sfiga...". In sala stampa ridono tutti ed è anche giusto così. Visto come vanno le cose nel calcio, sempre meglio aspettare le forme.