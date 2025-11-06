Rangers, una coreografia tutta romana: Colosseo e musica del Gladiatore
Spettacolo suggestivo a Glasgow sugli spalti di Ibrox prima del match di Europa League che vedrà impegnati i giallorossi di Gasperini: il 'tema' è proprio Roma
INVIATO A GLASGOW - Tifosi dei Rangers scatenati, i romani sono tornati. E allora quale miglior modo per sfoderare una scenografia che richiama il passato e la dominazione dell’impero romano della Britannia. Solo che stavolta i colori del Colosseo sono diversi, così come i vessilli che sventolano sull’anfiteatro Flavio.
Un Colosseo versione 'british'
Nel settore più caldo dell’Ibrox è stata esposta una scenografia con un Colosseo dai colori britannici, tante bandiere bianco e blu e un gladiatore a proteggere lo stadio scozzese. La musica in sottofondo? La colonna sonora de “Il Gladiatore”… Esaltazione allo stato puro degli scozzesi.