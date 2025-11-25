Bologna, ufficiale il cambio in lista Uefa: Dominguez prende il posto di Freuler

BOLOGNA - Importante variazione in lista Uefa per il Bologna: Benjamin Dominguez prende ufficialmente il posto dell'infortunato Remo Freuler. Lo ha reso noto pochi minuti fa il club rossoblù che ha chiesto due modifiche in lista al principale organo del calcio europeo. Uno appunto in lista A che riguarda l'argentino classe 2003 - che sarà così a disposizione di mister Vincenzo Italiano per la sfida di giovedì 27 novembre contro il Red Bull Salisburgo al 'Dall'Ara' - e uno in lista B, con l'inserimento del Primavera Matteo Franceschelli.