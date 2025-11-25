Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
martedì 25 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Bologna, ufficiale il cambio in lista Uefa: Dominguez prende il posto di Freuler

L'argentino sostituisce lo svizzero, infortunato: sarà a disposizione di Italiano contro il Salisburgo. Il comunicato del club rossoblù
2 min
TagsBolognaEuropa League

BOLOGNA - Importante variazione in lista Uefa per il Bologna: Benjamin Dominguez prende ufficialmente il posto dell'infortunato Remo Freuler. Lo ha reso noto pochi minuti fa il club rossoblù che ha chiesto due modifiche in lista al principale organo del calcio europeo. Uno appunto in lista A che riguarda l'argentino classe 2003 - che sarà così a disposizione di mister Vincenzo Italiano per la sfida di giovedì 27 novembre contro il Red Bull Salisburgo al 'Dall'Ara' - e uno in lista B, con l'inserimento del Primavera Matteo Franceschelli.

Bologna, cambia la lista Uefa: il comunicato ufficiale

"In base alla norma relativa alla sostituzione temporanea dei calciatori infortunati, il Bologna Fc 1909 - si legge nella nota - ha presentato richiesta alla UEFA di inserimento in Lista A di Benjamin Dominguez in luogo di Remo Freuler, e di aggiunta in Lista B di Matteo Franceschelli".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

