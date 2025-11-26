Gasperini diretta prima di Roma Europa League, segui la conferenza con Cristante

14:07

Gasperini: "La squadra ha creato un ambiente fantastico: sono la mia fortuna"

Gasperini sull'ambiente: "Le risposte che ho da parte di tutti sono di grande partecipazione. Poi, come la squadra, prima ci sono stati buoni risultati, poi le prestazioni. La mia fortuna è di avere una squadra che cresce, che lavora bene: hanno creato un ambiente davvero positivo. In un giardino fertile crescono buoni frutti. La mia fortuna più grande è avere questi giocatori".

14:06

Gasperini: "Abbiamo la rosa per giocare tre competizioni"

"Numericamente possiamo affrontare le tre competizioni. Questi ragazzi lavorano tanto per conquistare un traguardo come l'Europa, poi la vogliamo giocare al meglio. Non è mai un problema di fatica per questa squadra. Le uniche cose che ci possono limitare sono gli infortuni. Per il resto sono tutti forti, sani e capaci per giocare tante partite. Ormai i calciatori devono giocare 50-60 partite a stagione". Così Gasperini sui tanti impegni.

14:04

Cristante: "L'obiettivo è vincere l'Europa League"

Un ricordo sulla finale di Budapest per Cristante: "Ogni stagione va lasciata passare, non possiamo perdere la testa nel passato. Certo che questa competizione l'abbiamo gustata, siamo arrivati a un passo. Sappiamo quanto è bello giocare le finali e portarle a casa. Vogliamo andare in avanti: l'obiettivo è portarla a casa"

14:03

Gasperini: "Il Midtjylland ha ottimi giocatori: gara da prendere con le molle"

Le dichiarazioni dell'allenatore sugli avversari: "Il Midtjylland ha ottimi giocatori, ma non faccio pagelle sui giocatori delle altre squadre. Domani sarà una partita importante. Perdendo le gare in casa ci siamo complicati la classifica, e dobbiamo rimediare. Una gara da prendere con le molle. Ci permette di non pensare troppo alla partita col Napoli. La concentrazione è sulla qualificazione in Europa League, che non è affatto acquisita".

14:01

"Hermoso? Ha lavorato molto bene ieri"

Gasperini ha commentato la sostituzione di Ziolkowski, sostituito a Cremona, e Hermoso: "Il motivo è l'ammonizione. Stavamo vincendo, non potvamo rischiare di andare in inferiorità numerica. Se non fosse stato ammonito non lo avrei tolto. Hermoso ieri ha lavorato molto bene. Con Bailey e Dybala lo proveremo bene: se li convoco è perché in grado di giocare".

14:00

Cristante: "Ho ritrovato il Gasperini che avevo lasciato"

Cristante sul cambiamento di Gasperini rispetto all'avventura all'Atalanta: "L'ho trovato come l'avevo lasciato a Bergamo. Sapevo benissimo la sua bravura, che ci avrebbe insegnato tanto e l'importante sarebbe stato solo stargli dietro, lasciandolo convincerci di essere la persona giusta da seguire. Sulle qualità del mister c'è poco da dire. Ho ritrovato il mister che avevo lasciato".

13:58

Gasperini sul mercato

L'allenatore ha risposto a una domanda sul mercato: "I giocatori evolvono, anche le considerazioni. Il mercato diventa realistico solamente a gennaio, difficilmente prima. Per quanto ci riguarda, sono soddisfatto dell'evoluzione di ogni giocatore, anche di chi sta giocando un po' meno. C'è una bella fiducia, bisogna stare attenti a inserire giocatori. Per prima cosa bisogna guardare cosa si ha in cosa. Un inserimento eventuale deve esserci solo perché merita"

13:56

Gasperini e la Coppa d'Africa: "Ecco quando partiranno N'Dicka ed El Aynaoui"

N'Dicka ed El Aynaoui andranno presto in Coppa d'Africa: "Dovrebbero andare via una settimana prima dell'inizio della competizione. Con il Como non saranno a disposizione, valuteremo per la gara del giovedì. Mi dispiace molto perdere due giocatori così importanti in questo momento, ma lavoreremo con le nostre risorse, che sono ampie. Uno gioca nel Marocco, l'altro nella Costa d'Avorio, i due sono destinati ad andare avanti nella competizione: penso che mancheranno a lungo".

13:54

Gasperini su Dybala e Bailey

Gasperini ha parlato della gestione di Dybala e Bailey: "L'importante è che siano guariti. Hanno fatto ieri il primo allenamento con la squadra. Se tutto va bene saranno a disposizione. I minutaggi son relativi, conta che stiano bene".

13:54

Cristante: "C'è il bisogno di non esaltarsi"

Cristanteha parlato dell'umore della piazza: "Stiamo cercando in questa stagione a riconoscere che è ancora presto, a rimanere con i piedi per terra. Dobbiamo continuare a lavorare bene, a interpretare le partite ma sempre col nostro equilibrio. Anche la piazza credo si sia accorta e abbia capito che c'è bisogno di non esaltarsi o non buttarsi giù per una singola sconfitta".

13:52

Gasperini: "Questa squadra ha personalità. Giochiamo sempre il nostro calcio"

Gasperini sull'aspetto mentale: "Credo che sia riduttivo parlare di aspetto atletico. Il calcio è un insieme di tante cose. Questa squadra sta bene, ma anche perché ha migliorato la capacità corale. Giocando tante partite siamo cresciuti da un punto di vista tattico, abbiamo più soluzioni. Abbiamo grande personalità, anche giocando in trasferta abbiamo sempre giocato il nostro calcio. E ovviamente i giocatori sono bravi: altrimenti tutto sarebbe difficile. Questo mix ci ha portato a fare una striscia di risultati importanti. Viviamo un buon momento, dobbiamo cercare di continuare ad avere questa spinta per migliorarci"

13:50

Cristante: "Provo sempre a dare il meglio. So come interpretare ogni ruolo"

Cristante ha parlato della sua funzionalità: "Do il mio meglio, provo a farlo. Ho una facilità migliore ad adattarmi in tutte le posizioni, ho giocato in tutti i ruoli. So come interpretare ogni ruolo".

13:49

Gasperini: "I Paesi scandinavi sono cresciuti molto"

Gasperini ha commentato la differenza tra il calcio italiano e quello scandinavo: "Sono paesi che lavorano bene la Danimarca, la Norvegia. Hanno fisicità, ma da sempre, abbinando però ora anche giocatori di qualità. Si sono evoluti bene: lo dimostrano i risultati. Non c'è più il divario tecnico con gli altri campionati. Loro hanno vinto quattro partite su quattro: è un segnale"

13:47

Inizia la conferenza stampa

Al via la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.

13:27

Il dato incredibile sulla difesa

La Roma è la squadra che ha subito meno gol in tutta Europa nel 2025. Appena nove. Dietro Arsenal, Atalanta, Bayern, Como, Napoli e Manchester City. Numeri da fantascienza, resi possibili da un sistema collettivo impeccabile ma anche da un portiere che ormai ha smesso di stupire. LEGGI QUI

13:13

Midtjylland a punteggio pieno

Il Midtjylland nelle quattro partite giocate in Europa League ha saputo soltanto vincere. 12 punti, il doppio di quelli dei giallorossi. Tra questi risultati, anche il successo per 3-2 in casa del Nottingham Forest.

12:59

La situazione di classifica della Roma in Europa League

In Europa League la Roma ha collezionato due vittorie e due pareggi, ottenendo così 6 punti in quattro giornate e risultando momentaneamente al diciottesimo posto in classifica.

12:45

A breve la conferenza stampa di Gasperini e Cristante

L'inizio della conferenza stampa di Gasperini e Cristante è previsto per le 13:45.

Roma - Trigoria