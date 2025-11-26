Italiano verso Bologna-Salisburgo: "In coppa ci manca qualcosa. Ho preferito Dominguez a De Silvestri perché..."

Dopo la netta vittoria per 3-0 contro l'Udinese il campionato, il Bologna si prepara alla nuova sfida di Europa League. Al Dall'Ara, i rossoblù ospiteranno il Salisburgo. Una sfida nella quale gli emiliani sono chiamati a cercare la vittoria, considerando che attualmente in classifica si trovano al ventiquattresimo posto , con 5 punti conquistati in quattro partite. Vincenzo Italiano in conferenza stampa ha presentato la sfida: "Non si conoscono mai davvero gli avversari finché non li affronti sul campo. Li abbiamo analizzati in video: sono giovani, forti e molto tecnici. Il Salisburgo si qualifica alle coppe da vent’anni: ha grande esperienza. Anche noi vogliamo continuare a giocare a questo livello per qualche anno: è il sogno del presidente e di tutta la società. L’obiettivo è lottare per restare nelle posizioni di classifica che ci permettano di partecipare nuovamente alle coppe”.

Italiano: "Ogni partita va archiviata: arriveranno i periodi di crisi"

"Il nostro obiettivo resta la qualificazione, e per raggiungerlo dobbiamo conquistare il massimo dei punti possibili nelle partite casalinghe, sostenuti dal nostro pubblico. Ogni partita va archiviata per ricominciare da zero. Arriveranno anche i periodi di crisi, e allora non dovremo perdere le nostre certezze”. Senza veli in conferenza stampa Italiano, che a sua volta ha ribadito l'obiettivo della propria squadra. "Non sappiamo quanti punti serviranno, ma è fondamentale entrare in campo con la massima attenzione e concentrazione”. Intanto, in Europa League il Bologna ha cambiato un elemento in lista, inserendo Dominguez al posto di Freuler. "Abbiamo atteso fino all’ultimo per valutare chi degli infortunati fosse disponibile. Con il ritorno di Holm, abbiamo scelto Dominguez invece di De Silvestri, che era l’alternativa". Quindi, Italiano ha fatto un commento sugli attaccanti: "Castro e Dallinga? Si devono adattare alle richieste della partita. Il primo è bravo a buttarsi tra i centrali e ad attaccare la profondità, il secondo a coprire la palla e orientarsi, perché senza palla è un grande lottatore".