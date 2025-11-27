Europa League, l'Aston Villa aggancia il Midtjylland in vetta. Risalgono Porto e Lilla

Alle spalle degli inglesi, frenano il Ferencvaros , che non va oltre il pari in casa del Fenerbahce dopo aver sognato il primato grazie al gol di Varga, e il Friburgo , in bianco nella trasferta di Plzen. Ne approfitta il Porto , che travolge il Nizza con la doppietta di Veiga e la rete di Samu e sale al quinto posto in classifica.

Successi importanti per Lilla, Celtic e Ludogorets

Successi importanti anche per il Lilla, che con Correia, Mukau, Igamane e Andre affonda la Dinamo Zagabria, per il Celtic, che passa in casa del Feyenoord, rimontando il gol di Ueda con Yang Hyun-Jun, Hatate e McGregor, e per il Ludogorets, che regola il Celta con la tripletta di Stanic. Solo pari per il Paok, che sogna l'alta classifica con Ivanusec, ma viene raggiunto da Kornvig, che si riscatta per il rigore sbagliato in apertura e regala l'1-1 al Brann.

