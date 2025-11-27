Corriere dello Sport.it
giovedì 27 novembre 2025
Europa League, l'Aston Villa aggancia il Midtjylland in vetta. Risalgono Porto e Lilla

Europa League, l'Aston Villa aggancia il Midtjylland in vetta. Risalgono Porto e Lilla

Nei match delle 18:45 della 5ª giornata della fase campionato, importante successo degli inglesi che volano al primo posto. Colpaccio Celtic
Non solo Roma-Midtjylland, alle 18:45 si sono giocate altre otto gare valevoli per la 5ª giornata della fase campionato di Europa League. Proprio grazie al successo dei giallorossi, l'Aston Villa raggiunge i danesi in vetta. Bene anche il Porto e il Lilla. Ecco com'è andata nel dettaglio questa prima tranche di gare.

Europa League, la classifica

Doppio Malen, Aston Villa in testa

Vittoria che vale doppio per l'Aston Villa sullo Young Boys. Gli inglesi di Emery superano gli svizzeri per 2-1 grazie alla doppietta nel primo tempo dell'attaccante olandese Malen e agganciano in vetta alla classifica i danesi del Midtjylland, sconfitti all'Olimpico di Roma dopo quattro successi consecutivi.

Aston Villa-Young Boys 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Frenano Ferencvaros e Friburgo, sale il Porto

Alle spalle degli inglesi, frenano il Ferencvaros, che non va oltre il pari in casa del Fenerbahce dopo aver sognato il primato grazie al gol di Varga, e il Friburgo, in bianco nella trasferta di Plzen. Ne approfitta il Porto, che travolge il Nizza con la doppietta di Veiga e la rete di Samu e sale al quinto posto in classifica.

Porto-Nizza 3-0: cronaca, tabellino e statistiche

Plzen-Friburgo 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Fenerbahce-Ferencvaros 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Successi importanti per Lilla, Celtic e Ludogorets

Successi importanti anche per il Lilla, che con Correia, Mukau, Igamane e Andre affonda la Dinamo Zagabria, per il Celtic, che passa in casa del Feyenoord, rimontando il gol di Ueda con Yang Hyun-Jun, Hatate e McGregor, e per il Ludogorets, che regola il Celta con la tripletta di Stanic. Solo pari per il Paok, che sogna l'alta classifica con Ivanusec, ma viene raggiunto da Kornvig, che si riscatta per il rigore sbagliato in apertura e regala l'1-1 al Brann.

Lilla-Dinamo Zagabria 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Feyenoord-Celtic 1-3:cronaca, tabellino e statistiche

Ludogorets-Celta 3-2: cronaca, tabellino e statistiche

Paok-Brann 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

