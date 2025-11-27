Mancini stuzzica un avversario in Roma-Midtjylland: il "bacino" è virale
Dopo aver fatto infuriare Haaland al termine di Italia-Norvegia, per alcune attenzioni "speciali" che gli aveva riservato in marcatura, Gianluca Macini ci ha messo un po' di malizia e mestiere anche contro il Midtjylland in Europa League. Un episodio di cui si è reso protagonista è diventato virale. Si è verificato nelle battute finali del match valido per la quinta giornata della Fase Campionato, vinto dalla Roma con il finale di 2-1.
Mancini prova a distrarre Junior Brumado, che scoppia a ridere
All'85' Mancini si è avvicinato al brasiliano Junior Brumado stuzzicandolo con un bacino, prima dello sviluppo di una palla inattiva. L'attaccante è stato colto di sorpresa dal tentativo di distrarlo di Mancini ed è scoppiato in una sincera risata, catturata dalle telecamere così come la singolare scenetta.