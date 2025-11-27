Mancini stuzzica un avversario in Roma-Midtjylland: il "bacino" è virale

Dopo aver fatto infuriare Haaland al termine di Italia-Norvegia, per alcune attenzioni "speciali" che gli aveva riservato in marcatura, Gianluca Macini ci ha messo un po' di malizia e mestiere anche contro il Midtjylland in Europa League. Un episodio di cui si è reso protagonista è diventato virale. Si è verificato nelle battute finali del match valido per la quinta giornata della Fase Campionato, vinto dalla Roma con il finale di 2-1.